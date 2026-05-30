元セクシー女優・深田えいみ、意外な私生活を公開 SNS総フォロワー数1400万人も…自宅ではTシャツ＆ショーパン
元セクシー女優の深田えいみが28日放送のABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）に出演。生活感あふれる自宅を公開した。
【写真】すっぴん!? 愛犬を抱きながら…私生活＆自宅を公開した深田えいみ
28日の放送の#1では、レギュラー放送第1回の“資産を売る人”として、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみが登場。番組では、都内にある深田の自宅を訪問。Tシャツにショートパンツというナチュラルな姿で登場した深田の生活空間は、意外にもシンプルな1LDK。タワーマンションでもなく、生活感あふれる様子の深田の私生活に、スタジオの吉村も「もっとゴリゴリの派手な家かと思った」と驚きの声を上げた。
深田の自宅で行われたインタビューでは、「小学2年生から中学2年生まで、いじめを受けてました。毎日でした」と壮絶な過去を回顧。深田に見立てた人型をカッターナイフで切り刻まれるなど陰湿ないじめを受け続け、「ずっと“死にたい願望”があった」と当時の深い絶望を明かしました。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
【写真】すっぴん!? 愛犬を抱きながら…私生活＆自宅を公開した深田えいみ
28日の放送の#1では、レギュラー放送第1回の“資産を売る人”として、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみが登場。番組では、都内にある深田の自宅を訪問。Tシャツにショートパンツというナチュラルな姿で登場した深田の生活空間は、意外にもシンプルな1LDK。タワーマンションでもなく、生活感あふれる様子の深田の私生活に、スタジオの吉村も「もっとゴリゴリの派手な家かと思った」と驚きの声を上げた。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。