デビュー3日で56万枚超え！AND2BLE、1stアルバムが早くもハーフミリオンセラーの快挙

AND2BLEが、圧倒的なビジュアルと驚異的なチャート成績の両方を手にし、本格的なデビュー活動に乗り出した。

AND2BLEは最近、公式SNSを通じてタイトル曲『Curious』のミュージックビデオ撮影現場のビハインド写真を公開した。

【写真】圧倒的な“顔面力”…AND2BLE、ファッション誌に登場

公開された写真には、メンバーたちの隙のないビジュアルが収められており、世界中のファンから熱い反応を集めている。

メンバーたちは、深みのあるバーガンディとブラックのレザージャケットを合わせたスタイリングで、ダークかつワイルドな魅力を発散。カメラに向かって余裕のあるVサインを見せるなど少年らしい一面を披露する一方、撮影やモニタリングが始まると真剣で鋭い眼差しに変わるプロフェッショナルな姿で視線を引きつけた。

（写真＝AND2BLE公式SNS）

ファンを魅了したビジュアルだけでなく、チャート成績も好調だ。

5月28日時点で、デビューアルバム『Sequence 01：Curiosity』はHANTEOチャートで累計販売数56万枚を突破し、一気にハーフミリオンセラーの仲間入りを果たした。

また、アルバム発売直後には世界23の国と地域のiTunes「トップアルバム」チャートでTOP10入りを記録。さらに、ワールドワイドiTunesアルバムチャートで2位にランクインした。

加えて、公開からわずか1日で中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックの週間ベストセラーアルバムチャート2位を記録。韓国のサークルチャート・リテールデイリーアルバムチャートとHANTEOデイリーアルバムチャートでもそれぞれ1位を獲得し、強力なファンダムの影響力を証明した。

タイトル曲『Curious』も世界10の国と地域のiTunes「トップソング」チャートでTOP10入りを果たし、グローバルな人気を見せている。

（記事提供＝OSEN）

◇AND2BLEプロフィール

YHエンターテインメントからTEMPEST以来約4年ぶりにデビューしたボーイズグループ。オーディション番組『BOYS PLANET』発のZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンと、EVNNE出身のユ・スンオンの5人組。グループ名は、「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、一面的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を広げていくという意味が込められている。2026年5月26日に1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』でデビュー。