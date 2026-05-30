信州がエリエット・ドンリーと2年契約を締結…Bプレミアへの意気込み語る

5月29日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは、エリエット・ドンリーとの選手契約継続を発表。契約期間を2027－28シーズンまでの2年契約と公表した。

神奈川県出身で現在29歳のドンリーは、198センチ97キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。NCAAディビジョン2のシャミナード大学を経て、2020－21シーズンから3シーズンにわたり大阪エヴェッサでプレーした。その後、2023－24シーズンに信州へ加入。在籍3年目となった今シーズンは、B2リーグ戦58試合に出場して、1試合平均9.3得点4.9リバウンド2.3アシスト、3ポイント成功率39.3パーセントの記録を残し、チームのB2東地区優勝に貢献した。

今回の発表に際しドンリーは、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントを寄せた。

「いつも応援ありがとうございます！この3年間、私を支えてくれたチームとともに、Bプレミアへの新たな旅立ちを迎えられることを大変うれしく思います。これからも成長を続け、信州のチームにとって存在感があり、欠かせない選手になれるよう頑張ります！近いうちにホワイトリングで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。GO！WARRIORS！」

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