まさかの結果に涙した前日のリベンジへ。多くの経験を積み成長した“あざとポーカー女子”が、大人びたシースルードレスで登場し、ファンを沸かせた。

【映像】“透け感”が大人っぽい、あざとポーカー美女の勝負ドレス姿

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。

この放送から予選テーブルDがスタート。それぞれ予選テーブルA、Bの結果に応じて再編成されたメンバーが、ファイナルテーブル（FT）進出に向けさまざまな思惑を抱きながら戦いに挑む。

予選Bで第4位となり、さっそく涙がこぼれてしまったタレント・俳優の谷口彩菜は、心機一転シックなグレーのドレスをまといFT進出を目指す。谷口は「昨日は私らしからぬことを起こしてしまいましたので、今日は気持ちを切り替えて、楽しく自分らしく頑張りたいと思ってます」と笑顔でコメント。さらに「今日は絶対2位以上はほしいなというところ。でもやっぱり…昨日泣いちゃったんで、1位目指したいです」と本音をのぞかせていた。

AQOP出場後、さらに幅広く活動の範囲を広げている谷口。ABEMAで放送を見守った視聴者からも「ドレスかわい」「彩菜きたー！頑張れーーー！！」「彩菜ちゃんドレスすてき」などと多くのコメントが飛び交っていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）