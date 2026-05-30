M!LK¤Îµ°À×¤È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤¬¶Å½Ì¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×PV¸ø³«
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡ÊOfficial Promotion Video¡Ë¡×¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬29Æü¡¢ºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥â¡¼Îõ¥â¡¼¿Ê¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¡×¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡ÊOfficial Promotion Video¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿M!LK¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡ÊOfficial Promotion Video¡Ë¡×
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢¡È2026Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡É¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤¤È¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¹ÎÄê¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¤½¤·¤ÆM!LK¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶Å½Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÃ¯¤«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¾ï¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¤ë¡È¤¤é¤á¤¥½¥ó¥°¡É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±ß¿Ø¤òÁÈ¤à°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Æü¾ï¤ÎÁÇ´é¤«¤é¡¢»þ¤ËÇº¤ß³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¡¢¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º´¶¼Õº×2026 ¡ÁÇúÎö¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Á¡×¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢ºÇ¿·¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó4Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤«¤éºÇ¿·¤ÎM!LK¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢ÀèÎ©¤Ã¤Æ4·î27Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢4·î27ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÆÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤âÆ±ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ2°Ì¡¦3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¤¹¤ë²÷µó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Æ5·î6Æü¸ø³«µÞ¾å¾º¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈJAPAN Hot Shot Songs¡É¤Ë¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£