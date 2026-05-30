日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比270円安の6万6200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
68958.44円 ボリンジャーバンド3σ
66715.76円 ボリンジャーバンド2σ
66329.50円 29日日経平均株価現物終値
66200.00円 30日夜間取引終値
65478.00円 5日移動平均
64473.08円 ボリンジャーバンド1σ
63000.00円 一目均衡表・転換線
62500.00円 一目均衡表・基準線
62230.40円 25日移動平均
59987.72円 ボリンジャーバンド-1σ
57784.00円 75日移動平均
57745.04円 ボリンジャーバンド2σ
56612.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55502.36円 ボリンジャーバンド3σ
55280.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51819.05円 200日移動平均
株探ニュース
68958.44円 ボリンジャーバンド3σ
66715.76円 ボリンジャーバンド2σ
66329.50円 29日日経平均株価現物終値
66200.00円 30日夜間取引終値
65478.00円 5日移動平均
64473.08円 ボリンジャーバンド1σ
63000.00円 一目均衡表・転換線
62500.00円 一目均衡表・基準線
62230.40円 25日移動平均
59987.72円 ボリンジャーバンド-1σ
57784.00円 75日移動平均
57745.04円 ボリンジャーバンド2σ
56612.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55502.36円 ボリンジャーバンド3σ
55280.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51819.05円 200日移動平均
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