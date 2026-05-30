　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比270円安の6万6200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

68958.44円　　ボリンジャーバンド3σ
66715.76円　　ボリンジャーバンド2σ
66329.50円　　29日日経平均株価現物終値
66200.00円　　30日夜間取引終値
65478.00円　　5日移動平均
64473.08円　　ボリンジャーバンド1σ
63000.00円　　一目均衡表・転換線
62500.00円　　一目均衡表・基準線
62230.40円　　25日移動平均
59987.72円　　ボリンジャーバンド-1σ
57784.00円　　75日移動平均
57745.04円　　ボリンジャーバンド2σ
56612.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55502.36円　　ボリンジャーバンド3σ
55280.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51819.05円　　200日移動平均

株探ニュース