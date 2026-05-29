【一覧】Bリーグ年間表彰まとめ…ニュービルが3年連続MVP、長崎から個人賞多数
5月29日、東京ガーデンシアターでBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が開催され、各賞の受賞者が発表された。
レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）には、宇都宮ブレックスのD.J・ニュービルが選出。東地区3連覇を果たしたチームをけん引した司令塔が、3年連続3度目の受賞を果たした。
複数受賞者も目立った。ニュービルはレギュラーシーズンベストファイブに加え、アシスト王も受賞。富永啓生はレギュラーシーズンベストファイブとレギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（MIP）の2冠に輝いた。
B1初優勝を飾った長崎ヴェルカからは、イヒョンジュンがベストファイブ、ベスト3P成功率賞、アジア特別賞の3冠に輝き、スタンリー・ジョンソンもベストファイブとベスト6thマンを受賞。馬場雄大はベストディフェンダー賞とセカンドチームに選ばれ、モーディ・マオールヘッドコーチも最優秀ヘッドコーチ賞を受賞した。
また、新人賞にはサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニアが選出。B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）は、神戸ストークスのヨーリ・チャイルズが受賞した。
受賞者一覧は以下のとおり。
◆■クラブ表彰
▼年間優勝
長崎ヴェルカ［初受賞］
［写真］＝B.LEAGUE
◆■リーダーズ表彰
▼B1
得点王：ジャレット・カルバー（仙台）［初受賞］
アシスト王：D.J・ニュービル（宇都宮）［初受賞］
リバウンド王：ショーン・オマラ（FE名古屋）［初受賞］
スティール王：アーロン・ヘンリー（名古屋D）［2年連続2回目］
ブロック王：デイビッド・ヌワバ（三遠）［初受賞］
ベスト3P成功率賞：イヒョンジュン（長崎）［初受賞］
ベストFT成功率賞：ネイサン・ブース（仙台）［初受賞］
▼B2
得点王：トレイ・ボイド（横浜EX）［初受賞］
アシスト王：石川海斗（熊本）［5年ぶり3回目］
リバウンド王：ヨーリ・チャイルズ（神戸）［初受賞］
スティール王：ケニー・マニゴールト（福島）［初受賞］
ブロック王：ジョシュ・シャーマ（鹿児島）［初受賞］
ベスト3P成功率賞：兒玉貴通（鹿児島）［初受賞］
ベストFT成功率賞：寺園脩斗（神戸）［初受賞］
◆■個人表彰
▼レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）
D.J・ニュービル（宇都宮）［3年連続3回目］
▼レギュラーシーズンベストファイブ
富永啓生（北海道）［初受賞］
ジャレット・カルバー（仙台）［初受賞］
D.J・ニュービル（宇都宮）［3年連続3回目］
イヒョンジュン（長崎）［初受賞］
スタンリー・ジョンソン（長崎）［初受賞］
［写真］＝B.LEAGUE
▼レギュラーシーズンセカンドチーム
ケリー・ブラックシアー・ジュニア（群馬）［初受賞］
デイビッド・ヌワバ（三遠）［初受賞］
ダバンテ・ガードナー（三河）［初受賞］
齋藤拓実（名古屋D）［2年ぶり2回目］
馬場雄大（長崎）［初受賞］
▼ベスト6thマン
スタンリー・ジョンソン（長崎）［初受賞］
▼新人賞
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷）［初受賞］
▼ベストディフェンダー賞
馬場雄大（長崎）［2年ぶり2回目］
▼ベストダンクシュート賞
アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）［初受賞］
▼最優秀ヘッドコーチ賞
モーディ・マオール（長崎）［初受賞］
▼最優秀審判賞
加藤誉樹［10年連続10回目］
▼アジア特別賞
イヒョンジュン（長崎）［初受賞］
▼B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）
ヨーリ・チャイルズ（神戸）［初受賞］
◆■功労者表彰
▼功労者表彰
西村文男（千葉J）［初受賞］
菊地祥平（A東京）［初受賞］
◆■特別表彰
▼ココロ、たぎる。賞
宇都宮ブレックス［初受賞］
越谷アルファーズ［初受賞］
▼レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（MIP）
富永啓生（北海道）［初受賞］
▼マスコットオブザイヤー
ジャンボくん（千葉J）［6年ぶり4回目］
▼ベストパフォーマンス賞
Aills／エイルス（A千葉）［初受賞］
▼フェアプレー賞 presented by 日本生命
横浜ビー・コルセアーズ［初受賞］
信州ブレイブウォリアーズ［初受賞］※B2では初受賞
▼とけない、情熱。賞 2025-26 presented by ロックアイス®
レバンガ北海道［初受賞］
▼最優秀育成クラブ
琉球ゴールデンキングス［初受賞］
▼「バスケットLIVE」On Fire大賞
宇都宮ブレックス［3年連続3回目］
比江島慎（宇都宮）［3年連続3回目］
熊本ヴォルターズ［6年連続6回目］
磯野寛晃（熊本）［2年連続4回目］
▼ソーシャルメディア最優秀クラブ
千葉ジェッツ［4年連続6回目］
▼入場者数 No.1クラブ
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ［初受賞］
▼バスケインフラリーグ2025-26 総合優勝クラブ
群馬クレインサンダーズ［2年連続2回目］
【動画】「B.LEAGUE AWARDSHOW 2025-26」ライブ配信映像