【一覧】Bリーグ年間表彰まとめ…ニュービルが3年連続MVP、長崎から個人賞多数

5月29日、東京ガーデンシアターでBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が開催され、各賞の受賞者が発表された。

レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）には、宇都宮ブレックスのD.J・ニュービルが選出。東地区3連覇を果たしたチームをけん引した司令塔が、3年連続3度目の受賞を果たした。

複数受賞者も目立った。ニュービルはレギュラーシーズンベストファイブに加え、アシスト王も受賞。富永啓生はレギュラーシーズンベストファイブとレギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（MIP）の2冠に輝いた。

B1初優勝を飾った長崎ヴェルカからは、イヒョンジュンがベストファイブ、ベスト3P成功率賞、アジア特別賞の3冠に輝き、スタンリー・ジョンソンもベストファイブとベスト6thマンを受賞。馬場雄大はベストディフェンダー賞とセカンドチームに選ばれ、モーディ・マオールヘッドコーチも最優秀ヘッドコーチ賞を受賞した。

また、新人賞にはサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニアが選出。B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）は、神戸ストークスのヨーリ・チャイルズが受賞した。

受賞者一覧は以下のとおり。

◆■クラブ表彰

▼年間優勝



長崎ヴェルカ［初受賞］





［写真］＝B.LEAGUE

◆■リーダーズ表彰

▼B1



得点王：ジャレット・カルバー（仙台）［初受賞］



アシスト王：D.J・ニュービル（宇都宮）［初受賞］



リバウンド王：ショーン・オマラ（FE名古屋）［初受賞］



スティール王：アーロン・ヘンリー（名古屋D）［2年連続2回目］



ブロック王：デイビッド・ヌワバ（三遠）［初受賞］



ベスト3P成功率賞：イヒョンジュン（長崎）［初受賞］



ベストFT成功率賞：ネイサン・ブース（仙台）［初受賞］

▼B2



得点王：トレイ・ボイド（横浜EX）［初受賞］



アシスト王：石川海斗（熊本）［5年ぶり3回目］



リバウンド王：ヨーリ・チャイルズ（神戸）［初受賞］



スティール王：ケニー・マニゴールト（福島）［初受賞］



ブロック王：ジョシュ・シャーマ（鹿児島）［初受賞］



ベスト3P成功率賞：兒玉貴通（鹿児島）［初受賞］



ベストFT成功率賞：寺園脩斗（神戸）［初受賞］

◆■個人表彰

▼レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）



D.J・ニュービル（宇都宮）［3年連続3回目］

▼レギュラーシーズンベストファイブ



富永啓生（北海道）［初受賞］



ジャレット・カルバー（仙台）［初受賞］



D.J・ニュービル（宇都宮）［3年連続3回目］



イヒョンジュン（長崎）［初受賞］



スタンリー・ジョンソン（長崎）［初受賞］





［写真］＝B.LEAGUE

▼レギュラーシーズンセカンドチーム



ケリー・ブラックシアー・ジュニア（群馬）［初受賞］



デイビッド・ヌワバ（三遠）［初受賞］



ダバンテ・ガードナー（三河）［初受賞］



齋藤拓実（名古屋D）［2年ぶり2回目］



馬場雄大（長崎）［初受賞］

▼ベスト6thマン



スタンリー・ジョンソン（長崎）［初受賞］

▼新人賞



ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷）［初受賞］

▼ベストディフェンダー賞



馬場雄大（長崎）［2年ぶり2回目］

▼ベストダンクシュート賞



アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）［初受賞］

▼最優秀ヘッドコーチ賞



モーディ・マオール（長崎）［初受賞］

▼最優秀審判賞



加藤誉樹［10年連続10回目］

▼アジア特別賞



イヒョンジュン（長崎）［初受賞］

▼B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）



ヨーリ・チャイルズ（神戸）［初受賞］

◆■功労者表彰

▼功労者表彰



西村文男（千葉J）［初受賞］



菊地祥平（A東京）［初受賞］

◆■特別表彰

▼ココロ、たぎる。賞



宇都宮ブレックス［初受賞］



越谷アルファーズ［初受賞］

▼レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（MIP）



富永啓生（北海道）［初受賞］

▼マスコットオブザイヤー



ジャンボくん（千葉J）［6年ぶり4回目］

▼ベストパフォーマンス賞



Aills／エイルス（A千葉）［初受賞］

▼フェアプレー賞 presented by 日本生命



横浜ビー・コルセアーズ［初受賞］



信州ブレイブウォリアーズ［初受賞］※B2では初受賞

▼とけない、情熱。賞 2025-26 presented by ロックアイス®



レバンガ北海道［初受賞］

▼最優秀育成クラブ



琉球ゴールデンキングス［初受賞］

▼「バスケットLIVE」On Fire大賞



宇都宮ブレックス［3年連続3回目］



比江島慎（宇都宮）［3年連続3回目］



熊本ヴォルターズ［6年連続6回目］



磯野寛晃（熊本）［2年連続4回目］

▼ソーシャルメディア最優秀クラブ



千葉ジェッツ［4年連続6回目］

▼入場者数 No.1クラブ



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ［初受賞］

▼バスケインフラリーグ2025-26 総合優勝クラブ



群馬クレインサンダーズ［2年連続2回目］





【動画】「B.LEAGUE AWARDSHOW 2025-26」ライブ配信映像