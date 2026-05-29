【一覧】Bリーグ年間表彰まとめ…ニュービルが3年連続MVP、長崎から個人賞多数

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　5月29日、東京ガーデンシアターでBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が開催され、各賞の受賞者が発表された。


　レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）には、宇都宮ブレックスのD.J・ニュービルが選出。東地区3連覇を果たしたチームをけん引した司令塔が、3年連続3度目の受賞を果たした。


　複数受賞者も目立った。ニュービルはレギュラーシーズンベストファイブに加え、アシスト王も受賞。富永啓生はレギュラーシーズンベストファイブとレギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（MIP）の2冠に輝いた。


　B1初優勝を飾った長崎ヴェルカからは、イヒョンジュンがベストファイブ、ベスト3P成功率賞、アジア特別賞の3冠に輝き、スタンリー・ジョンソンもベストファイブとベスト6thマンを受賞。馬場雄大はベストディフェンダー賞とセカンドチームに選ばれ、モーディ・マオールヘッドコーチも最優秀ヘッドコーチ賞を受賞した。


　また、新人賞にはサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニアが選出。B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）は、神戸ストークスのヨーリ・チャイルズが受賞した。


　受賞者一覧は以下のとおり。


◆■クラブ表彰

▼年間優勝

長崎ヴェルカ［初受賞］

［写真］＝B.LEAGUE


◆■リーダーズ表彰

▼B1

得点王：ジャレット・カルバー（仙台）［初受賞］

アシスト王：D.J・ニュービル（宇都宮）［初受賞］

リバウンド王：ショーン・オマラ（FE名古屋）［初受賞］

スティール王：アーロン・ヘンリー（名古屋D）［2年連続2回目］

ブロック王：デイビッド・ヌワバ（三遠）［初受賞］

ベスト3P成功率賞：イヒョンジュン（長崎）［初受賞］

ベストFT成功率賞：ネイサン・ブース（仙台）［初受賞］


▼B2

得点王：トレイ・ボイド（横浜EX）［初受賞］

アシスト王：石川海斗（熊本）［5年ぶり3回目］

リバウンド王：ヨーリ・チャイルズ（神戸）［初受賞］

スティール王：ケニー・マニゴールト（福島）［初受賞］

ブロック王：ジョシュ・シャーマ（鹿児島）［初受賞］

ベスト3P成功率賞：兒玉貴通（鹿児島）［初受賞］

ベストFT成功率賞：寺園脩斗（神戸）［初受賞］


◆■個人表彰

▼レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）

D.J・ニュービル（宇都宮）［3年連続3回目］


▼レギュラーシーズンベストファイブ

富永啓生（北海道）［初受賞］

ジャレット・カルバー（仙台）［初受賞］

D.J・ニュービル（宇都宮）［3年連続3回目］

イヒョンジュン（長崎）［初受賞］

スタンリー・ジョンソン（長崎）［初受賞］

［写真］＝B.LEAGUE


▼レギュラーシーズンセカンドチーム

ケリー・ブラックシアー・ジュニア（群馬）［初受賞］

デイビッド・ヌワバ（三遠）［初受賞］

ダバンテ・ガードナー（三河）［初受賞］

齋藤拓実（名古屋D）［2年ぶり2回目］

馬場雄大（長崎）［初受賞］


▼ベスト6thマン

スタンリー・ジョンソン（長崎）［初受賞］


▼新人賞

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（SR渋谷）［初受賞］


▼ベストディフェンダー賞

馬場雄大（長崎）［2年ぶり2回目］


▼ベストダンクシュート賞

アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）［初受賞］


▼最優秀ヘッドコーチ賞

モーディ・マオール（長崎）［初受賞］


▼最優秀審判賞

加藤誉樹［10年連続10回目］


▼アジア特別賞

イヒョンジュン（長崎）［初受賞］


▼B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）

ヨーリ・チャイルズ（神戸）［初受賞］


◆■功労者表彰

▼功労者表彰

西村文男（千葉J）［初受賞］

菊地祥平（A東京）［初受賞］


◆■特別表彰

▼ココロ、たぎる。賞

宇都宮ブレックス［初受賞］

越谷アルファーズ［初受賞］


▼レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（MIP）

富永啓生（北海道）［初受賞］


▼マスコットオブザイヤー

ジャンボくん（千葉J）［6年ぶり4回目］


▼ベストパフォーマンス賞

Aills／エイルス（A千葉）［初受賞］


▼フェアプレー賞 presented by 日本生命

横浜ビー・コルセアーズ［初受賞］

信州ブレイブウォリアーズ［初受賞］※B2では初受賞


▼とけない、情熱。賞 2025-26 presented by ロックアイス®

レバンガ北海道［初受賞］


▼最優秀育成クラブ

琉球ゴールデンキングス［初受賞］


▼「バスケットLIVE」On Fire大賞

宇都宮ブレックス［3年連続3回目］

比江島慎（宇都宮）［3年連続3回目］

熊本ヴォルターズ［6年連続6回目］

磯野寛晃（熊本）［2年連続4回目］


▼ソーシャルメディア最優秀クラブ

千葉ジェッツ［4年連続6回目］


▼入場者数 No.1クラブ

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ［初受賞］


▼バスケインフラリーグ2025-26 総合優勝クラブ

群馬クレインサンダーズ［2年連続2回目］


【動画】「B.LEAGUE AWARDSHOW 2025-26」ライブ配信映像