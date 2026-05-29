【5月29日の契約情報】琉球の首脳陣とエースが沖縄を離れることに…日本代表フォワードらの退団も発表

5月29日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。

午前中から激震が続いた。14年間、琉球ゴールデンキングス一筋に所属し、地元出身でありクラブの顔として活躍していた岸本隆一の退団が発表された。さらに午後には桶谷大ヘッドコーチ、佐々宜央アソシエイトヘッドコーチの契約満了が公表された。B.革新を来シーズンに控え、5年連続ファイナル進出を果たしたBリーグ屈指の強豪クラブが生まれ変わろうとしている。また夜には、来シーズンの指導体制が発表され、アシスタントコーチを務めていたアンソニー・マクヘンリーがアソシエイトヘッドコーチに、穂坂健祐アシスタントコーチがアソシエイトコーチ兼ヘッドコーチに昇格することがそれぞれ発表された。なお、マクヘンリー現アシスタントコーチがチームの指揮を執ることになる。

アルバルク東京で4シーズンにわたって指揮を執ったデイニアス・アドマイティスヘッドコーチは、エヴァルダス・ベルジニンカイティスコーチとともにチームを離れることとなった。リーグ優勝は果たせなかったものの、今シーズンは14大会ぶりの天皇杯優勝に尽力した。

三遠ネオフェニックスは、日本代表候補の佐々木隆成、津屋一球、湧川颯斗との契約継続を発表した。しかし、同日に吉井裕鷹と大浦颯太の退団も公表した。なお、2名とも移籍先は決定しているという。

その他、日本代表経験を持つビッグマン2人の去就も決定した。井上宗一郎の島根スサノオマジックへの移籍が決定したほか、マシュー・アキノは群馬クレインサンダーズから鹿児島レブナイズへ完全移籍することが発表された。

◆■5月29日のBリーグ契約情報





佐々木隆成（三遠／契約継続）



津屋一球（三遠／契約継続）



湧川颯斗（三遠／契約継続）



トーマス・ケネディ（三河／契約継続）



ネルソン・フィリップス（FE名古屋／新規契約）



井上宗一郎（島根／仙台から完全移籍）



古賀森人（横浜EX／岐阜から完全移籍）



エリエット・ドンリー（信州／契約継続）



マシュー・アキノ（鹿児島／群馬から完全移籍）



ケドリック・ストックマン・ジュニア（東京U／契約継続）



ジェイコブ・ランプキン（香川／契約継続）



福田健人（香川／契約継続）



小林巧（香川／契約継続）



今林萌（香川／契約継続）



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ティム・シュナイダー（茨城／契約満了）



ヤンジェミン（茨城／契約満了）



ロバート・フランクス（茨城／契約満了）



エリック・ジェイコブセン（茨城／現役引退）



ギャリソン・ブルックス（千葉J／契約満了）



アラン・ウィリアムズ（名古屋D／契約満了）



アーロン・ヘンリー（名古屋D／契約満了）



大浦颯太（三遠／移籍先決定）



吉井裕鷹（三遠／移籍先決定）



岸本隆一（琉球／契約満了）





アンソニー・マクヘンリー（琉球／AHCに昇格）



穂坂健祐（琉球／AC件HCに昇格）



藤本紘光（FE名古屋AC兼通訳／金沢から移籍）



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デイニアス・アドマイティス（A東京HC／契約満了）



エヴァルダス・ベルジニンカイティス（A東京コーチ／契約満了）



桶谷大（琉球HC／契約満了）



佐々宜央（琉球AHC／契約満了）







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