ニックス、恵まれない子どもたちをNBAファイナルに招待…寄付総額は5億円規模か

ニューヨーク・ニックスは、1999年以来となるNBAファイナル進出を決めたことを受け、恵まれない子どもたちへ数百枚規模の観戦チケットを寄付することを発表した。球団を運営する『MSG Sports』が、5月28日（現地時間27日、日付は以下同）に声明を発表している。

ニックスは「NBAファイナル2026」で、ウェスタン・カンファレンス決勝の勝者と対戦予定。ホーム開催となる第3戦、第4戦では、慈善団体『Garden of Dreams Foundation』に所属する子どもたちへ、それぞれ250枚ずつの無料チケットが提供される。さらに、シリーズが第6戦までもつれ込んだ場合には追加で250枚が提供されるため、最大750枚が寄付される見込みだ。

『MSG Sports』は声明の中で、「ニューヨークの地域社会にいる恵まれない若者たちへ、一生に一度の体験を届けられることを誇りに思います」とコメント。さらに、「次世代のファンたちが、この特別な旅路の一部になれることは、球団にとって非常に重要な意味を持っている」と続けた。

今回のNBAファイナルは、ニックスにとって1973年以来となるNBA制覇が懸かるシリーズ。地元ニューヨークでは熱狂が広がっており、ゾーラン・マムダニ市長も「ニューヨーカーたちが一緒に祝える時間にしたい」とコメント。「安全面にも配慮しながら」とした上で、市内各地でパブリックビューイングなどの観戦イベントを開催する計画を明かしている。

なお、現地で大きな話題となっているのが、今回寄付されるチケットの“市場価値”だ。第3戦、第4戦の最低チケット価格は、それぞれ3876ドル（1ドル＝159円換算で約62万円）、3609ドル（同約57万円）とされている。そのため、各試合250枚ずつ寄付されるチケットの総額は、最低価格ベースでも約187万ドル（約3億円）規模に達する見込み。さらに、現地メディア『Fadeaway World』によると、第6戦が開催された場合に追加される250枚の価値は、125万ドル（約2億円）以上にのぼるという。

つまり、シリーズが第6戦までもつれ込めば、ニックスによる今回の寄付は市場価格換算で総額312万ドル（約5億円）超に達する可能性がある。この数字はあくまで“最低価格”で算出したものであり、約2万人を収容するマディソン・スクエア・ガーデンの座席位置次第では、実際の価値はさらに膨れ上がる可能性もある。

27年ぶりのNBAファイナル進出で街全体を熱狂させているニックス。悲願の優勝を目指す戦いの裏で、子どもたちへ“夢の舞台”を届ける活動にも大きな注目が集まっている。