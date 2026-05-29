この記事をまとめると ■三菱自動車が2026年秋公開予定の新型SUVを「パジェロ」として販売すると正式発表した ■新型パジェロはトライトン譲りのラダーフレームを採用した本格クロカンとなる ■抜群の悪路走破性と快適な乗り心地を両立した三菱の新フラッグシップに期待が高まる

いよいよパジェロが復活する。かねてからウワサが絶えなかった三菱パジェロが、2026年5月29日の三菱自動車の発表により、正式に復活することが判明した。三菱は、2026年秋に世界初公開する新型クロスカントリーSUVを「パジェロ」の車名で販売することを発表したのだ。

三菱パジェロはの日本仕様は2019年に生産終了しており、国内ではじつに7年ぶりの復活となる。「三菱自動車を象徴するモデル」の帰還に、クルマ好きのテンションはいま、爆上がりしていることは間違いない。

現状、新型パジェロとして判明しているのは、以下の3点。2026年秋に世界初公開されること。高い堅牢性を誇るピックアップトラックのトライトンのラダーフレームをベースに改良を施し、キャビンや前後サスペンションなどを専用開発すること。そして、卓越した悪路走破性はもとより、上質かつ快適な乗り心地を実現した三菱自動車の冒険心と挑戦心を象徴する新たなるフラッグシップモデルになること。

ここでまず注目したいのは、新型パジェロがトライトンのラダーフレームをベースとした本格クロカンとして完全復活することだろう。ラダーフレームといえば、初代パジェロが誕生したときからの「本格クロカンのアイデンティティ」そのものだ。

4代目パジェロが採用していたラダーフレームビルトインモノコックとは異なり、トライトン由来の純粋なラダーフレーム構造を持つことで、悪路走破性は極めて強固なものになる。ボディ剛性と頑丈さという点では、歴代パジェロのなかでもっとも骨太な一台になる可能性が高い。

近年、世界市場では再び本物のクロスカントリーSUVの需要が急上昇している。トヨタのランクルシリーズや日産のパトロールなど、本格派SUVが再び大人気となっているのだ。そんなカテゴリーに三菱もまた戻って来るということになる。

一方で、キャビンや前後サスペンションも専用開発とのこと。つまり、「フレームはトラックの武骨さ」「乗り心地は乗用車の快適さ」という、まさに初代パジェロが掲げた「クロスカントリー4WDの走破性に乗用車の快適性を融合」というコンセプトの現代版を目指していることがわかる。

三菱は新型パジェロを「冒険心と挑戦心を象徴する新たなるフラッグシップモデル」と位置付けていることからも、単なる旧モデルの復活ではなく、ブランドの旗手として「パジェロ」を再び定義する意気込みが伝わってくる。

なお、パジェロにはメインモデルの本格クロカン以外にも、軽自動車の「パジェロミニ」、コンパクトSUVの「パジェロジュニア」と「パジェロイオ」といった派生モデルも存在していた。今回の発表には、これら派生モデルに関しては「かつて展開していた」と記述されているにすぎない。しかし、あえてこれらモデルに言及し、さらには画像まで用意しているあたりに、新型では派生モデルの復活も目論んでいるのではないかと邪推してしまうのは考えすぎだろうか。すでにデリカファミリーが形成されているのだから、パジェロファミリーが形成されてもなんらおかしくはないだけに、こちらにも大いに期待したい。

パジェロのいない7年という期間で、SUV市場はさま変わりし電動化の波も押し寄せた。そんな時代に、三菱はあえて「ラダーフレームの本格クロカン」としてパジェロを復活させることを選んだ。その名前が持つ重さを、三菱自動車は十分に理解しているはずだ。2026年秋の世界初公開が、いまから楽しみでならない。