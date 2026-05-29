GAN（岩田剛典）、レノボ新CMソングに書き下ろし新曲「RISE NOW」が決定。『キャプテン翼』とのコラボTVCMが5月31日よりオンエアも
GAN（岩田剛典）が、レノボ・ジャパン合同会社による日本独自キャンペーン「技術がゲームを変える。」の新TVCM「技術がゲームを変える。」篇の、CMソングタイアップに、書き下ろした新曲「RISE NOW」が起用されたことを発表した。
今回のTVCMは、レノボが掲げるキャンペーンメッセージ「技術がゲームを変える。」という革新性を追い求める姿勢を表現したものだという。そして、サッカーの歴史を変えてきたのは、いつの時代も選手たちの創造力と、それを支える技術の進化。日本発のサッカー漫画、アニメとして金字塔を打ち立てた『キャプテン翼』とコラボレーションしたCMになっており、5月31日より全国でオンエアが開始される。
「RISE NOW」は、困難の中でも何度でも立ち上がる意志を込めたアンセムソングで、7月1日に発売する両A面シングル「Who‘s Next / RISE NOW」の収録曲となる。
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◾️GAN（岩田剛典）コメント
今回、Lenovoさんの『技術がゲームを変える。』というキャンペーンにCMソングという形で参加できることを、とても光栄に思います。「RISE NOW」という新曲を書き下ろし、最後まで立ち上がる不屈の精神を込めたアンセムソングで、楽曲を通じて皆さんの気持ちをさらに高められたら嬉しいです。
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さらに6月21日には、GANも参加予定の＜FIFA World Cup 26™パブリックビューイング by レノボ（日本vs チュニジア戦）＞の開催も決定している。抽選で最大300名が招待されるとのことなので、奮って参加していただきたい。
◆『FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング by レノボ』招待キャンペーン
◾️シングル「Who’s Next / RISE NOW」
2026年7月1日（水）発売
詳細：https://iwata-takanori.lnk.to/space_cowboyPR
◾️「MAKE IT」
2026年5月18日 リリース
配信：https://iwata-takanori.lnk.to/makeitTP
※「８ｘ４ＭＥＮ」書き下ろしTVCMソング
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