かつや、モツ野菜炒め＆チキンカツの“スタミナ全振り”メニュー発売

とんかつ専門店「かつや」は6月1日から、期間限定で「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」と「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を販売する。いずれもテイクアウトに対応する。

食材がなくなり次第、販売終了となる。

とんかつ専門店「かつや」

〈“スタミナ全振り”の一杯〉

今回発売するメニューは、香ばしく炒めた野菜と旨みあふれるモツを合わせた「モツ野菜炒め」と、サクサク食感のチキンカツを一度に楽しめる、かつやらしいボリューム感のある一品。

モツのコクと野菜の甘みに、あと引くピリ辛の醤油ダレを合わせ、ご飯が進む味わいに仕上げた。

ぷりっとした食感のモツを、玉ねぎとニラとともに炒め、ほんのり辛みのある醤油ダレで味付け。そこへサクサクのチキンカツを合い盛りし、“欲望直球ど真ん中の一杯”を打ち出した。

かつやは、「香ばしさとモツの旨みが押し寄せ、白飯をかきこむ手が止まらない一品」だとしている。

モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

※一部店舗ではメニューや価格が異なる

■店内メニュー

◆モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼

通常店舗：869円／券売機店舗：870円

◆モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

【画像(7点)を見る】モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食、テイクアウト弁当 など

■テイクアウトメニュー

◆モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼弁当

通常店舗：853円／券売機店舗：870円

◆モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り弁当

通常店舗：961円／券売機店舗：980円

〈「かつやアプリ」では100円引きクーポン配信〉

「かつやアプリ」では、店舗で利用できるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など、さまざまな機能を提供している。

アプリ内では、店舗で配布している100円割引券と同様のクーポンを毎月配信。紙の割引券を忘れたり、期限が切れてしまった場合でも、スマートフォンから100円引きクーポンを利用できる。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文にも対応。事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるほか、アプリ限定の100円引きクーポンも利用可能となっている。

かつやアプリ

〈「かつや」について〉

とんかつ専門店「かつや」は、1998年8月に神奈川県相模原市で1号店をオープンした。

使用する豚肉は北米産（カナダ・アメリカ）のチルド肉を採用し、加工工場から店舗到着まで約4週間熟成。店舗で1枚ずつ丁寧に衣付けを行っている。

定番メニュー「カツ丼（梅）80gロース」は税込682円、「ロースカツ定食 120gロース」は税込913円で提供している。

店内飲食だけでなく、弁当やとん汁、おかず単品のテイクアウトにも対応。ネット注文や電話予約を利用することで、店舗での待ち時間を短縮できる。