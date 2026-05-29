ドジャースとユニクロ、ロサンゼルス地域社会に貢献する取り組みを発表

ロサンゼルス・ドジャースとユニクロは29日、ロサンゼルス地域社会に貢献する取り組みを発表した。

ドジャースとユニクロが共有する価値観と世界No.1を目指す志に基づき共同で企画・実施するもので、ともに地域社会に意味のある変化をもたらすことを目指していく。

第1弾では、「UNIQLO Field at Dodger Stadium（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）」を拠点にしたイベントや取り組みを展開。地域社会と野球、そしてLifeWearをつなぐ活動やイベントを通じて、ロサンゼルスの人々に貢献し、次世代に夢や希望を与えるプログラムを推進していく。

▼ ロサンゼルス・ドジャース エグゼクティブ バイスプレジデント兼チーフ マーケティング オフィサー ロン・ローゼン

「ユニクロがロサンゼルス地域社会とのつながりを深めるために、具体的な施策を積極的に展開していることを、ドジャース一同大変嬉しく思います。こうした多角的な活動を通じて、多くのファンの皆さま、とりわけ子どもたちが、早い段階からその恩恵を受けることに期待しています。ユニクロとともに本プログラムを立ち上げられることを大変光栄に思い、今後の長期的な協力関係につながる大きな一歩になるものと考えています」

▼ 株式会社ファーストリテイリング 取締役 グループ上席執行役員 柳井康治

「ユニクロにとって、ドジャースとのパートナーシップは大変素晴らしい機会であり、人々をつなぐ大きなチャンスでもあります。このパートナーシップの開始以来、ドジャースとユニクロは、従来のスポーツスポンサーシップの枠を超え、ロサンゼルス地域全体に貢献することを目指してきました。本日、その第一歩となる取り組みを発表できることを嬉しく思います。今後もドジャースとともに、世界により良い影響をもたらす取り組みを推進していきます」