ネイマールはふくらはぎの負傷で2、3週間の離脱か

ふくらはぎの負傷が明らかになったブラジル代表FWネイマールについて、ブラジルサッカー連盟（CBF）と代表チームは北中米共催ワールドカップ（W杯）の開幕24時間前まで状態を見極める方針を固めたと、ブラジルメディア「グローボ」が報じた。

ネイマールはブラジル1部サントスから代表チームに合流した時点で、右ふくらはぎにグレード2の肉離れが明らかになったという。現地時間5月27日の夜から28日にかけて首脳陣による会議が行われ、ネイマールを即座に代表チームから外すことなく「体調が万全であることを示すための猶予期間として15日間が与えられる」との方針が決まったとされた。

その15日間は「モロッコとの開幕戦の24時間前である6月12日、26名の代表メンバー変更の期限と一致する」とのこと。そのうえで「評価は継続的に行われ、ネイマールの回復状況によって左右される」と、最終的なメンバー変更の可能性も残されているとされた。

また、「CBFの医療部門責任者であるロドリゴ・ラスマル氏は、回復には木曜日（28日）から2、3週間かかると見込んでいる」として、「最良の場合でモロッコ戦に出場できる可能性があるが、現時点では可能性は低く、そのため6月19日のハイチ戦に焦点が移ることになる」と、現実的には第2戦からの出場が可能かどうかという状態にあるとレポートした。

ブラジル代表史上初の外国人監督カルロ・アンチェロッティ氏に率いられてW杯に臨むブラジルは、決勝トーナメントの1回戦で日本代表と対戦する可能性もある。ネイマールの状態が、今後も注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）