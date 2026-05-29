「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。戦略とは何か。変化の時代に、企業は何を問い直すべきなのか。本連載では、さまざまな経営や組織の悩みについて坂田氏に話を聞きながら、同書の考え方を現在進行形の課題へと結びつけていく。

「無能なリーダー」は、部下の課題を説明できない

――リーダーとして有能かどうかを見極める方法はありますか？

一番分かりやすいのは、「あなたの部下が抱えている課題を説明してください」と聞くことです。

この質問をすると、そのリーダーが日頃どれだけ部下を観察しているかがすぐに分かります。

有能なリーダーは、部下の課題を単発の“点”ではなく、業務フローや組織構造の中で捉えています。だからこそ、「なぜ今この問題が起きているのか」が説明でき、「次に何をすべきか」を具体的に部下に提示しています。

逆に、部下の日頃の行動を細かく観察する習慣がないリーダーは、精神論や抽象論に逃げがちです。

「もっと頑張れ」「意識を高く持て」といった言葉は、一見指導しているように見えますが、実際には課題を解像度高く捉えられていないケースが多いのです。そうした上司のもとでは、なかなか部下は育たないでしょう。

――そうした「部下が育たない上司」には、どのような特徴がありますか？

課題の把握が甘いため、的確なフィードバックができません。課題を構造ではなく“点”として捉えてしまっているため、アドバイスもその場しのぎになってしまいます。

最近特に増えているのが、「話を聞くだけの上司」です。心理的安全性を重視するあまり、部下の話をただ受け止める。

しかし、その背景にある課題を整理できていない。つまり「優しく褒めるだけで具体的な課題を指摘できない」という上司です。耳ざわりの良い綺麗事だけで、部下の行動の解像度を上げられないリーダーのもとでは、メンバーは「話は聞いてもらえたけれど、何も解決しなかった」という状態になり、むしろ成長の機会を奪われてしまいます。

優しいだけで、成長につながるフィードバックができない。いわゆる“ホワイトハラスメント”に陥っている上司の典型です。

有能なリーダーは「小さな違和感」を見逃さない

――では、有能なリーダーは部下とどのように接しているのでしょうか？

日頃の小さな変化を、継続的に観察しているということに尽きます。直接見られない場合でも、周囲へのヒアリングなどを通じて、部下がどのように動いているのかを把握し、それぞれがどう動くべきかを明確に捉えています。つまり、常に“具体の解像度”を上げているのです。

このようなリーダーは、個人だけでなく、チーム全体の課題を捉えることにも長けています。個々の行動を細かく見ているからこそ、チームに共通する課題や構造も見えてくるからです。

現場を解像度高く把握できる人ほど、物事を俯瞰して考えられます。その結果、チーム全体に対しても的確なアドバイスができるのです。

逆に、行動を十分に見ていないまま1on1だけを繰り返しても、毎回同じアドバイスになったり、見当違いな指摘で部下のモチベーションを下げたりしてしまいます。

――そうした「観察力」は、どうすれば鍛えられるのでしょうか？

小さな違和感に気づけるようになることです。

私が初めて社長になった時、ある方から「毎朝会社に一番早く来て、オフィスの掃除をしなさい」と言われました。最初は意味が分かりませんでしたが、それを続けることで、小さな変化に気づく感覚が磨かれていきました。

たとえば、いつも整理整頓されている人のデスクが散らかっている。いつも早く来るメンバーの出社時間が少し遅くなっている。あるいは、チャットの文面が妙に淡白になっている。定例会議での発言のトーンが少し低い。こうした違和感から、チームが抱える課題を少しずつ見抜けるようになりました。

こうした微細な違和感を拾える人ほど、部下の変化にも、市場の変化にも気づけます。

「戦略のデザイン」が重視する“現場観察”

――こうした考え方は、本書『戦略のデザイン』とどのようにつながるのでしょうか？

本書でも大切にしているのは、具体的な現場の観察やエピソードを通じて何が起きているかをしっかりと把握するということです。このような現場の違和感、いわば“ノイズ”のようなものをしっかりと把握するところが、全ての戦略の起点になっています。

戦略というと、大きなビジョンやフレームワークを考えるものだと思われがちですが、実際には、現場で起きている小さな変化をどれだけ捉えられるかが出発点になります。

現場の細かい変化に気づく力に長けているリーダーは、チームの変化だけでなく、顧客や市場の変化にも敏感です。そして、このようなノイズを察知する能力からしか、優れた戦略は生まれません。

――最後に、「自分はちゃんと部下を見られているだろうか」と不安を感じているリーダーやマネージャーへ、具体的なアドバイスをお願いします。

まず、「自分の部下に今何が足りていないのか」を一言で説明できるか、問い直してみてください。それが言えないのであれば、まだ観察が足りていません。そのような場合は、先ほど紹介した「朝一番にオフィスを掃除する習慣」を試してみてください。

下が今の役割で成果を出せていない理由を、一言で説明できるところまで観察し、考え抜くことが重要です。微細な違和感やノイズに気づく習慣こそが、部下の行動、ひいては市場の変化を観察する力につながります。

他の方法でも構いませんが、「小さな変化に気づく習慣」を一つ持つことが、有能なリーダーへの最初の一歩です。本書『戦略のデザイン』では、このような現場観察の力を戦略の起点として体系的に解説しています。

――ありがとうございました。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。