「日プ新世界」辞退の釼持吉成、順位発表式は不参加「BLACK ANGEL」チームの挨拶に注目集まる「愛を感じる」「感動」
【モデルプレス＝2026/05/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第10話が5月28日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。5月25日に辞退することが明らかとなった練習生・釼持吉成（KINARI）は第3回順位発表式に不参加となった。
【写真】大型オーディション、突如辞退発表したイケメン練習生
順位発表式の冒頭には、第9話で放送されたコンセプト評価のチーム分けで練習生が登場。「BLACK ANGEL」チームに所属していた釼持だが、順位発表式には姿を現さず、パク・シヨン（SIYOUNG）、飯塚亮賀（RYOGA）、オ・シンヘン（SHINHAENG）、後藤結（YUKI）、岡田侑磨（YUMA）、安部結蘭（YURA）が舞台に上がり、6人で挨拶をした。
岡田と安部の間には、1人分の空間が空いており、視聴者からは「吉成くんの場所を空けてくれたのかな？」「愛を感じる」「吉成くんのスペース空けてくれて感動」「辞退した実感沸いて悲しすぎる」と反響が寄せられている。
5月25日、番組の公式サイトを通じて、釼持から辞退の申し出があり「本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と辞退が決定したことが明らかに。釼持は、第1回順位発表式では2位、第2回順位発表式では4位と放送当初から“デビュー圏内”となる高い順位をキープ。3週目の順位では1位にランクインを果たしており、人気の高い練習生として知られていたこともあり、ファイナル目前での辞退に驚きの声が寄せられていた。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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◆釼持吉成、順位発表式不参加
順位発表式の冒頭には、第9話で放送されたコンセプト評価のチーム分けで練習生が登場。「BLACK ANGEL」チームに所属していた釼持だが、順位発表式には姿を現さず、パク・シヨン（SIYOUNG）、飯塚亮賀（RYOGA）、オ・シンヘン（SHINHAENG）、後藤結（YUKI）、岡田侑磨（YUMA）、安部結蘭（YURA）が舞台に上がり、6人で挨拶をした。
岡田と安部の間には、1人分の空間が空いており、視聴者からは「吉成くんの場所を空けてくれたのかな？」「愛を感じる」「吉成くんのスペース空けてくれて感動」「辞退した実感沸いて悲しすぎる」と反響が寄せられている。
◆「日プ新世界」釼持吉成が辞退
5月25日、番組の公式サイトを通じて、釼持から辞退の申し出があり「本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と辞退が決定したことが明らかに。釼持は、第1回順位発表式では2位、第2回順位発表式では4位と放送当初から“デビュー圏内”となる高い順位をキープ。3週目の順位では1位にランクインを果たしており、人気の高い練習生として知られていたこともあり、ファイナル目前での辞退に驚きの声が寄せられていた。
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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