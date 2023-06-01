チェコ代表にとって悔しいドローとなった。現地６月18日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節で、チェコは南アフリカ代表と対戦し、１−１で引き分けた。第２節最初の試合となった一戦は、初戦で黒星を喫したチーム同士の一戦に。韓国に１−２で敗れたチェコにとって、勝点３は是が非でも欲しい状況。立ち上がりの６分、アレクサンドル・ソイカの縦パスに抜け出したミハル・サディーレクが冷静