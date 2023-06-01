北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で、日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）の欠場が決まった。韓国メディアからは至宝の?代役?に注目が集まっている。久保は１４日のオランダ戦で左ヒザを負傷した。日本代表は、１８日（日本時間１９日）にベースキャンプ地の米国・ナッシュビルでトレーニングを実施。日本サッカー協会は、練習に姿を見せなかった久保