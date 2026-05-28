「フォレスター」の改良モデルを発表

スバルは2026年5月21日、正統派SUVとして人気の高い「フォレスター」の改良モデルを発表しました。

2025年に現行の6代目が登場してから2年目となる今回の年次改良では、ラインナップの整理とともに、実用性を高める細かな仕様変更が行われました。

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今回の改良における大きな注目点は、1.8リッター水平対向ターボエンジンを搭載した新グレードとして「Touring（ツーリング）」と「Touring EX（ツーリングEX）」が追加されたことです。

この新グレードは、装備と価格のバランスを追求し、高いバリューを実現したスタンダードな位置づけのモデルとなっています。

ツーリングの外観は、SUVらしい力強さとタフな印象を強調するデザインが特徴で、フロントとリアのバンパーガード、サイドクラッディングには、傷が目立ちにくい無塗装のブラックを採用しました。さらに、足元にはダークメタリック塗装と切削光輝を組み合わせた18インチのアルミホイールが装着され、全体を引き締めています。

内装は、シンプルながらも細部までこだわりが詰まった上質な空間です。室内はブラックとグレーの2色でコーディネートされており、シート表皮にはファブリックとトリコットを組み合わせ、ブルーステッチでアクセントを加えました。

インパネのトリムや加飾パネルには、ブラックまたはプラチナのカラーに映えるブルーステッチとシルバー塗装を施したほか、本革巻のステアリングホイールやシフトブーツにもシルバーステッチやブラックの加飾をあしらうなど、落ち着いたデザインに仕上げられています。

また、実用的なアイテムが標準装備されている点もツーリングの特徴となっており、運転席にはアクセスキーに連動するシートポジションメモリー機能や10ウェイパワーシートが備わり、後席の左右にもシートヒーターが用意されています。さらにETC2.0車載器キットも標準で組み込まれました。

ツーリングの登場に合わせて、全体のグレード体系も新しく生まれ変わりました。これまではメーカーオプションやグレード展開が多岐にわたっていましたが、今回の年次改良（通称Cタイプ）を機に、ユーザーが選びやすいシンプルな構成へと刷新されています。

具体的には、高度運転支援システム「アイサイトX」を搭載したモデルを中心に統合され、従来のアイサイトX非搭載モデルの一部を廃止。2.5リッターストロングハイブリッド「e-BOXER」モデルでは「Premium S：HEV EX」と「X-BREAK S：HEV EX」を軸とする形になり、1.8リッターターボモデルでも「SPORT EX」系へと集約されています。

同時に車両自体の商品力も高められており、全車に標準装備されているスマートリアビューミラーの画質向上や、ワイヤレス充電器の給電性能強化が図られました。また、ストロングハイブリッド車はAC100V・1500Wのアクセサリーコンセントが標準装備となり、車体側面のe-BOXERオーナメントが廃止されたことで、すっきりとした外観になっています。

改良を受けたフォレスターの価格（消費税込）は、385万円から464万2000円です。

385万円からという400万円を切る価格を実現しながら、装備が充実したツーリングに注目が集まっています。

市場全体で車の価格高騰が続くなか、今回の価格設定には驚きと好意的な受け止め方が目立ち、「現行フォレスターは400万円を超える上級モデルばかりで手が出しにくかったけれど、安いモデルが登場したのは嬉しい」「まさにスバルの良心を感じる価格設定」といった声が多く上がっています。

装備を厳選して価格を抑えたツーリングですが、安っぽさを感じさせない点も好評です。「シートヒーターやパワーシート、ETCまで最初から付いていて過不足がない」「実用装備がちゃんと押さえられているので、これで十分満足できる」と、コストパフォーマンスの高さが支持されています。

また、無塗装ブラックを取り入れた外観デザインについても、「傷を気にせずガシガシ使えそう」「フォレスター本来のタフな道具感がある」「派手な装飾がない無骨なスタイルが、むしろ男前でかっこいい」など、SUVらしい力強さを評価する意見が多く見られます。総じて、実用性と走りの良さを賢く手に入れたいユーザーから熱い視線が注がれていることがうかがえます。