お試し『TRTL』はどうだった？ 国内男女ツアー初日で未発表パター投入者が続出
既報の通り、オデッセイの未発表パターが数週前から国内男女ツアーに供給され、今週の各初日で多くの投入者が目についた。まず国内女子ツアー「リゾートトラストレディス」から見てみると、供給週から使う青木瀬令奈の他、初日「69」発進の荒木優奈が直近までのPING製から『TRTL』に変更していた。
【画像】本当に似てる？『スパイダーツアーX』と『TRTL』の顔つきを並べて比較
その他にも、長年『TEN』がエースの安田祐香や、『ホワイトホットOG ロッシーS』を長く使ってきた藤田さいきも今週は『TRTL』を試したよう。その他、後藤あいや興語優奈ら若手選手も『TRTL』を入れたが、“入るマレット”の代名詞的存在になっているテーラーメイド『Spider Tour X』から変更した選手は女子では確認できなかった。
かたや、国内男子ツアー「〜全英への道〜ミズノオープン」では、女子ツアーの倍近い選手が『TRTL』を投入。初日「66」発進の小西たかのりに、「67」の池村寛世、「69」の山下勝将と近藤智弘ら上位選手が目立っていた他、三島泰哉、勝亦悠斗、大嶋宝、奥松良太、呉屋陽星らの使用も確認できた。 「ホワイト・ホットと比べて、少し硬めの打感で重いグリーンに合いそう」と試した選手が口々に言う未発表パター『TRTL』。今週の男女それぞれの会場グリーンにフィットするのか、2日目以降の出来にも注目していく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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