三遠が児玉、根本、浅井の3選手と契約合意…期待の若手がそれぞれ3年契約でクラブに残留

5月28日、三遠ネオフェニックスは児玉ジュニア、根本大、浅井英矢の3選手と2026-27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。なお同3選手は2028－29シーズンまでの3年契約となる。

20歳の児玉は大阪府出身で、178センチ75キロのポイントガード。2025－26シーズンにプロデビューを果たすと、44試合に出場し、平均2.7得点0.9リバウンド1.0アシストをマークした。

23歳の根元は茨木県出身で、180センチ75キロのポイントガード。2024－25シーズンに特別指定選手として三遠に加入し、チャンピオンシップの舞台も経験。2025－26シーズンは54試合に出場し、5.7得点1.2リバウンド1.5アシストの成績を残した。







23歳の浅井は福岡県出身で、197センチ94キロのスモールフォワード。2024－25シーズンに特別指定選手として三遠に加入した。今シーズンは38試合の出場で、平均2.2得点0.8リバウンド0.5アシストを記録した。

今回の発表に際して、同3選手は下記のようにコメントした。

■児玉ジュニア



「いつも熱いご支援・ご声援をありがとうございます。2026-27シーズンも三遠ネオフェニックスでプレーさせていただくことになりました、児玉 ジュニアです。B.PREMIER初年度となる来シーズンは、プロとしてより一層成長し、いつも支えてくださっている皆様の期待に応えられるよう、全力でプレーします。来シーズンも、引き続き応援のほどどうぞよろしくお願いいたします」

■根本大



「三遠ネオフェニックスの根本 大です。来シーズンもこのチームで、皆さんの前でプレーできることを本当に嬉しく思います。もっと成長した姿を見せられるように、そして皆さんにたくさんの笑顔と熱い試合を届けられるよう、全心全力で戦います。来シーズンも熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします！」

■浅井英矢



「今シーズンもたくさんのご声援、サポートをありがとうございました。フェニックスブースターの皆さんの熱い応援の力を強く感じることができたシーズンでした。来シーズンも、皆さんの前でプレーできることを大変嬉しく思います。今シーズンは個人として怪我が多く、チームに十分な貢献ができず、悔しさの残るシーズンとなりましたが、その中でも多くの経験を積み、自分自身の成長を実感できた1年でもありました。このオフシーズンでは、しっかりと身体を作り直し、強い身体を作って、さらに成長した姿を皆さんにお見せできるよう頑張ります。そして、今シーズン達成できなかったCS出場・優勝を、ブースターの皆さんと共に掴み取りたいと思います。来シーズンも熱い応援をよろしくお願いいたします。WE ARE PHOENIX！」

【動画】横浜BCを相手に24得点を決めた根本