アレックス・カルーソが新記録…カンファレンス決勝でベンチから計18本の3ポイントを成功

5月27日（現地時間26日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ホームのペイコム・センターでサンアントニオ・スパーズを127－114で下した。これで「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルを3勝2敗とし、シリーズ突破に王手をかけた。

25日の第4戦で82－103の大敗を喫し、第5戦でも2人のキープレーヤー（ジェイレン・ウィリアムズとエイジェイ・ミッチェル）を欠いたサンダーだったが、スパーズをフィールドゴール成功率40.2パーセント（37／92）へ封じる強固なディフェンスが光った。

この日サンダーではシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）がゲームハイの32得点9アシストに2スティール、ジャレッド・マケインが20得点、チェット・ホルムグレンが16得点11リバウンド、アイザイア・ハーテンシュタインが12得点15リバウンド4アシストをマーク。

さらに、ベンチスタートのアレックス・カルーソが8投中4本の3ポイントシュートを沈めて計22得点に2リバウンド6アシスト3スティール、ケンリッチ・ウィリアムズが8得点3リバウンド、ケイソン・ウォレスが7得点4リバウンド5アシスト2スティール2ブロックと続いた。

ウェスト決勝5試合を終えて、サンダーはSGAがチームトップのシリーズ平均26.2得点9.8アシストに3.0リバウンド2.0スティール。そして、ベンチスタートのカルーソが同2位の平均17.0得点に2.4リバウンド2.8アシスト1.6スティール1.0ブロックを残している。

しかも、キャリア9年目のベテランガードはフィールドゴール成功率56.8パーセント、3ポイント成功率58.1パーセント、フリースロー成功率81.0パーセントとショットが絶好調。

カンファレンス・ファイナルにおいて、ベンチスタートの選手がシリーズ合計で18本の3ポイントを沈めたのはNBA史上最多。カルーソは5試合を終えた時点で、NBA新記録を樹立している。

ニューヨーク・ニックスとの「NBAファイナル2026」へと駒を進めるのはウェストの1チームのみ。3勝2敗で王手をかけたサンダーが、29日に敵地フロストバンク・センターで開催される第6戦で、シリーズに決着をつけることができるか注目だ。



ALEX CARUSO: SHARPSHOOTER!

Game 1: 8-14 3PM

Game 2: 3-4 3PM

Game 3: 3-5 3PM

Game 5: 4-8 3PM

He sets a new postseason NBA record for most 3PM off the bench in a single Conference Finals series (18) 🤯

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- NBA (@NBA) May 27, 2026

【動画】ウェスト決勝で3ポイントを高確率で決めているカルーソ！