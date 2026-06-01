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なかべぇさんが「【カルディ】毎年買うやつ！アレンジ自在の麺つゆ✨#カルディ #shorts」を公開しました。カルディコーヒーファームで販売されている「3種の柑橘 おろしつゆ」を使った、手軽で本格的なさっぱりうどんをはじめとするアレンジアイデアを紹介しています。



動画の冒頭では、「毎年買うやつ！」としてカルディの「3種の柑橘 おろしつゆ」が登場します。この商品は、徳島県産のすだち、ゆこう、ゆずという3種類の果汁を使用した、大根おろし入りのストレートタイプです。1袋に1人前ずつ入った小分けタイプで、使い勝手の良さも伺えます。



調理工程は非常にシンプルです。水で締めたうどんを水色の大皿に盛り付け、ブロッコリースプラウトと真っ赤なミニトマトをトッピングします。そこに袋から直接つゆを注ぎ入れる様子が映し出され、「麺にかけるだけ」で素早く一品が完成する手軽さを伝えています。箸でうどんを持ち上げると、たっぷりの大根おろしが麺にしっかりと絡みつき、「柑橘の酸味と大根おろしが爽やか」と、食欲をそそる味わいをアピールしています。



さらに動画の終盤では、うどん以外の活用法も登場します。なめらかな豆腐にたっぷりとかけたり、薄切りの玉ねぎを敷き詰めた鶏肉のしゃぶしゃぶに回しかけたりと、「アレンジ自在」な使い勝手の良さを披露しています。



火を使わずにさっと準備できるため、忙しい日の昼食や、さっぱりとしたものが食べたい時の献立として大いに役立つでしょう。冷蔵庫にある食材にさっとかけるだけで、いつもの料理がワンランクアップする楽しさを味わってみてはいかがでしょうか。



【柑橘おろしうどんレシピ】 ［材料］（1人分） ・うどん 1玉 ・ブロッコリースプラウト 適量 ・ミニトマト 3個 ・3種の柑橘 おろしつゆ 1袋



［作り方］ 1. 茹でたうどんを水で締め、水気をしっかりと切って器に盛り付けます。 2. うどんの上にブロッコリースプラウトをふんわりと乗せ、色鮮やかなミニトマトを添えます。 3. 最後に「3種の柑橘 おろしつゆ」を袋から直接、全体に行き渡るように回しかけます。