すぅさんの漫画「うちだけ？夫あるある」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

日ごろから、ユニークな言動が多い夫。料理をするときのスタイルが奇妙だったり、妻を虫に例えたり…という内容で、読者からは「旦那さん、笑える！」「仲良さそうでほっこりしました」などの声が上がっています。

「また何か始まったぞ」自由すぎる夫に妻は毎日ワクワク

すぅさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表し、似顔絵のオーダーも受け付けています。すぅさんに作品について話を聞きました。

Q.これらエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

すぅさん「日ごろからおかしな行動が多い夫の小ネタがたまっていたので、父の日にかこつけてまとめてみました。夫は自分の言動については、『いたって普通だ』と言い張ります。ですが、世間ではどう捉えられるのか気になったので、『うちだけ？』という形で投稿しました」

Q.なぜ、旦那さまは料理をするときにこのスタイルなのでしょうか。

すぅさん「本人いわく、料理中は火を使ったりするので、単純に暑くなるから脱いでいるらしいです（笑）。ただ、油はねなどが怖いため、エプロンはするみたいです」

Q.買い物を失敗したとき、旦那さまはどういう反応をしていますか。

すぅさん「だいたいお決まりのパターンで、『俺はもうだめだ…』と大げさにしょんぼりします。が、反省も改善もせずにすぐに忘れているので、多分終始ふざけているだけです」

Q.旦那さまのこれらの行動を、すぅさんはどのように思っていますか。

すぅさん「買い物のミスなどは、この手のことが夫の苦手分野だと認識しているので、『やっぱりやらかしたね（笑）』と予想通りの展開を楽しんでいます。ですが、それ以外のことについては、基本的にまったく想像もつかない言動を繰り広げてくれるので、『また何か始まったぞー』と、いつもワクワクさせてもらっています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

すぅさん「料理するときの格好について、『面白すぎる』といったコメントが多かったです。なので、夫が世間的に見ても変なんだ、と再確認できました。また、『気になってミズカマキリを検索した』とコメントをくれた方もいました」