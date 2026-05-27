【速報】みんなの銀行5周年キャンペーン！総額1500万円山分け＆抽選で最大5万円の条件を解説
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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【みんなの銀行5周年】総額1,500万円山分け＆5,555名抽選！やるべきことを完全整理」と題した動画を公開した。誕生から5年を迎えた「みんなの銀行」が実施する5周年記念キャンペーンについて、条件や注意点を詳細に解説している。
動画では、大きく分けて2つのキャンペーンが紹介された。1つ目は、総額1500万円の山分けと最大5万5550円がもらえる「5周年感謝祭キャンペーン」だ。山分けは3つのコースに分かれており、それぞれ500万円ずつ割り当てられている。「貯めるコース」では、純預金残高を5万円以上増加させ、「5周年感謝祭」と一言一句間違えずに名付けたボックスに5万円以上をキープすることが条件となる。おにまるちゃんねるは、引き落とし等で残高が減るリスクを考慮し、「少し多めに6万円、7万円ぐらい入れておくといいかもしれない」と注意を促した。
その他にも、デビットカードを期間中に合計5万円以上利用する「使うコース」や、メルペイなど2種類以上のアカウントを連携する「つながるコース」の条件を実演を交えて解説。連携アカウントによっては期間中に連携期限が切れる場合があり、直前の更新が必要なケースもあると補足した。これら3コースすべてを達成した人の中から抽選で50名に5万円が当たるとし、「結構達成するのがめんどくさいので、しっかりやればこの5万円結構当たるのではないか」と独自の見解を述べた。
2つ目のキャンペーンは、アプリのバナーをタップするだけで最大2000円や記念グッズが当たる「5周年抽選会」だ。1日1回、最大5日間応募できるが、途中の日だけの参加はできず、毎日連続して前日の応募を完了させる必要がある。
動画の終盤では、ポイントサイト「ちょびリッチ」を経由したクレジットカード発行やFX口座開設の高額案件も紹介し、効率的なポイ活の情報を共有した。みんなの銀行の各種キャンペーンは期間が設定されており、条件の詳細はアプリ内や公式サイトで確認できる。
動画では、大きく分けて2つのキャンペーンが紹介された。1つ目は、総額1500万円の山分けと最大5万5550円がもらえる「5周年感謝祭キャンペーン」だ。山分けは3つのコースに分かれており、それぞれ500万円ずつ割り当てられている。「貯めるコース」では、純預金残高を5万円以上増加させ、「5周年感謝祭」と一言一句間違えずに名付けたボックスに5万円以上をキープすることが条件となる。おにまるちゃんねるは、引き落とし等で残高が減るリスクを考慮し、「少し多めに6万円、7万円ぐらい入れておくといいかもしれない」と注意を促した。
その他にも、デビットカードを期間中に合計5万円以上利用する「使うコース」や、メルペイなど2種類以上のアカウントを連携する「つながるコース」の条件を実演を交えて解説。連携アカウントによっては期間中に連携期限が切れる場合があり、直前の更新が必要なケースもあると補足した。これら3コースすべてを達成した人の中から抽選で50名に5万円が当たるとし、「結構達成するのがめんどくさいので、しっかりやればこの5万円結構当たるのではないか」と独自の見解を述べた。
2つ目のキャンペーンは、アプリのバナーをタップするだけで最大2000円や記念グッズが当たる「5周年抽選会」だ。1日1回、最大5日間応募できるが、途中の日だけの参加はできず、毎日連続して前日の応募を完了させる必要がある。
動画の終盤では、ポイントサイト「ちょびリッチ」を経由したクレジットカード発行やFX口座開設の高額案件も紹介し、効率的なポイ活の情報を共有した。みんなの銀行の各種キャンペーンは期間が設定されており、条件の詳細はアプリ内や公式サイトで確認できる。
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