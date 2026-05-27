職⼈が⼀⾜ずつ作り上げたレザースニーカー

マツダ×スピングルSP-MZD｜Mazda×Spingle SP-MZD

マツダは、スニーカーメーカー「スピングル」とコラボレーションしたレザースニーカー「SP-MZD」を発売した。

マツダとスピングルは、ともに広島発の企業であり、独自のものづくりを追求しているという共通点を持つ。スピングルのシューズは、その履き心地や運転のしやすさからマツダ車オーナーにも支持されている。一方でスピングル側も、マツダ車が持つ曲線美を活かしたデザインに魅力を感じていたという。

こうした相互の共感をきっかけに、2025年にコラボ商品の第1弾が誕生。開発にあたっては、両社が互いの工場やミュージアムを訪問し、価値観やものづくりへの想いを共有しながら、約2年をかけて完成へと至った。

今回の第2弾では、自動車とシューズという異なる領域の魅力を融合させるコンセプトはそのままに、カラーやマテリアルを刷新。新たな表情をまとった一足に仕上げられている。

マツダ×スピングルSP-MZD｜Mazda×Spingle SP-MZD

デザインは、マツダ車が持つシンプルで美しいフォルムをモチーフに、足の曲線に沿って柔らかなアーチを描くよう設計。クルマのスタイリングと同様、どの角度から見ても美しく映えるラインを追求している。

そこには、マツダがクルマづくりで培ってきた精緻なデザイン思想と、スピングルの職人によるハンドメイドならではの温かみが融合。さらに、アクセルとブレーキの踏み替えをスムーズに行えるよう、ソールのかかと部分を高く巻き上げたドライビングシューズらしい設計も特徴となっている。

製法には、硫黄を加えたゴム底と靴本体を接着し、釜で熱と圧力を加えて一体化する「バルカナイズ製法」を採用。1839年にアメリカの発明家、チャールズ・グッドイヤーが発明した、170年以上の歴史を持つ“スニーカーの基本製法”だ。

製造工程では、職人が手作業でアッパーとソールを接着した後、スニーカーを吊り棚にセット。この段階では完成形に見えるものの、ゴム部分はまだ柔らかい状態だ。そこから加硫釜で熱と圧力を加えることで、アッパーとソールがしっかりと結合され、高い耐久性と柔軟性を実現している。

2025年に発売された第1弾モデル「SP-MX5」は、鮮やかで存在感のあるカラーリングを採用し、大きな注目を集めた。そして今回の第2弾では世界観を刷新し、「スポーツ タン／ブラック」「ブラック／ブラック」の2色を展開する。

なかでも「スポーツ タン」は、5月21日に発表された新型「CX-5」にも採用された、シックでモダンなベージュカラー。上質さと洗練された印象を演出する色味で、過去には「ロードスター」にも採用された人気カラーだ。

アッパー素材には、軽量かつ柔らかく、耐久性にも優れるカンガルーレザーを採用。さらに、アッパーとソールの結合部分にはスエード素材を用いることで、ドライビングシューズに求められる高い屈曲性や薄いソール感覚、外甲側の補強を実現している。

また、パッケージにはカーデザイナーが描いたシューズスケッチをあしらった特注デザインを採用。スピングルならではのハンドメイドの温かみと、マツダの精緻なカーデザインとの融合が表現されている。

見た目の美しさだけでなく、運転時の操作性まで追求した「SP-MZD」は、日常からドライブまでを楽しめる特別なレザースニーカーといえるだろう。

マツダ×スピングルSP-MZD｜Mazda×Spingle SP-MZD

INFORMATION

マツダ×スピングル コラボスニーカー「SP-MZD」

価格：税込2万6500円

カラー：スポーツ タン／ブラック、ブラック／ブラック

サイズ： XS（22.5cm）、SS（23.5cm）、S（24.5cm）、M（25.5cm）、L（26.5cm）、LL（27.5cm）、XL（28.5cm）※ユニセックス

アッパー素材：カンガルー革（一部牛革）

原産国：日本

取扱い店 ：MAZDA ONLINE SHOPおよびSPINGLE銀座などの全国SPINGLEショップ14店舗、伊勢丹新宿店メンズ館B1F紳士靴売場、SPINGLE公式オンラインストアにて順次販売開始

MAZDA ONLINE SHOP

SPINGLE公式オンラインストア