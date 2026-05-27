ＴＢＳは２７日、都内の同局で定例社長会見を実施。ＢＳ−ＴＢＳのグルメバラエティー「町中華で飲ろうぜ」（月曜、後１０・００）で、４月から新キャストとして出演中の俳優・谷口彩菜と、鈴木美羽の活躍ぶりについて伊佐野英樹社長が言及した。

伊佐野社長は「鈴木さんは“１期生”の坂ノ上茜さんとプライベートで飲みながら番組の心得を教えてもらったそうで、谷口さんはロケ後に自宅で飲み直すほどのお酒好きだということです」と紹介。「視聴者の皆さまからは『お二人の素直なキャラクターと飲みっぷりに元気をもらえる』と言ったような熱い支持が多数を寄せられている」と説明し、「番組の勢いがさらに増していくんじゃないか」と期待した。

また一視聴者として「かなり個性的なお二人」と印象を語りながら「非常に飲みっぷりが良いっていうのと感情表現が素直で本当にこっちが元気をもらえる」と絶賛。「本当にお酒が好きなんだなっていうのがとても伝わってくる飲み方で、やっぱりああいう番組にとって非常に大事なことですので素晴らしい」と続けた。