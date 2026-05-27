これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「HELLO KITTY かごバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（宝島社）の「HELLO KITTY かごバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』の「HELLO KITTY かごバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月25日に発売される『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（税込3399円）。付録として、「HELLO KITTY かごバッグ」が付いてきます。

日焼けキティ＆ピンクイルカかわいい本誌限定デザイン


こんがり日焼けしたハローキティとピンクのイルカが、夏らしさを引き立てるバカンスムード満点のかごバッグ。ハイビスカスとサングラスを頭にのせたキティは、この本誌でしか手に入らない限定デザインです。涼しげな見た目はどんなコーディネートも一気に夏らしく演出してくれます。デイリー使いはもちろん、旅行のお供にもぴったりな注目アイテムです。

合皮の持ち手＆スナップボタン付きで使いやすさも抜群


サイズは約高さ20×幅31×マチ12cmと、デイリー使いにちょうどいい絶妙な大きさ。マチがたっぷりとられているので、見た目以上にモノが入る収納力も魅力です。さらに、持ち手は汚れにくい合皮仕様で、スナップボタン付きだから形崩れも防いでくれます。かわいさと実用性を両立した、夏の出番が増えそうな一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)