【付録】「HELLO KITTY かごバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』は6月25日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（宝島社）の「HELLO KITTY かごバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月25日に発売される『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（税込3399円）。付録として、「HELLO KITTY かごバッグ」が付いてきます。
こんがり日焼けしたハローキティとピンクのイルカが、夏らしさを引き立てるバカンスムード満点のかごバッグ。ハイビスカスとサングラスを頭にのせたキティは、この本誌でしか手に入らない限定デザインです。涼しげな見た目はどんなコーディネートも一気に夏らしく演出してくれます。デイリー使いはもちろん、旅行のお供にもぴったりな注目アイテムです。
サイズは約高さ20×幅31×マチ12cmと、デイリー使いにちょうどいい絶妙な大きさ。マチがたっぷりとられているので、見た目以上にモノが入る収納力も魅力です。さらに、持ち手は汚れにくい合皮仕様で、スナップボタン付きだから形崩れも防いでくれます。かわいさと実用性を両立した、夏の出番が増えそうな一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』の「HELLO KITTY かごバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月25日に発売される『HELLO KITTY かごバッグBOOK pink dolphin ver.』（税込3399円）。付録として、「HELLO KITTY かごバッグ」が付いてきます。
日焼けキティ＆ピンクイルカがかわいい本誌限定デザイン
こんがり日焼けしたハローキティとピンクのイルカが、夏らしさを引き立てるバカンスムード満点のかごバッグ。ハイビスカスとサングラスを頭にのせたキティは、この本誌でしか手に入らない限定デザインです。涼しげな見た目はどんなコーディネートも一気に夏らしく演出してくれます。デイリー使いはもちろん、旅行のお供にもぴったりな注目アイテムです。
合皮の持ち手＆スナップボタン付きで使いやすさも抜群
サイズは約高さ20×幅31×マチ12cmと、デイリー使いにちょうどいい絶妙な大きさ。マチがたっぷりとられているので、見た目以上にモノが入る収納力も魅力です。さらに、持ち手は汚れにくい合皮仕様で、スナップボタン付きだから形崩れも防いでくれます。かわいさと実用性を両立した、夏の出番が増えそうな一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)