高橋みなみ、ミニスカ私服で美脚スラリ “サンリオ展”満喫ショットに「脚が綺麗すぎ」「華奢で憧れ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月26日、自身のInstagramを更新。サンリオ展を訪れた際のショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳元AKB神7「美脚に釘付け」ファン悶絶の白ニット×黒ミニスカコーデ
高橋は「サンリオ展行ってきました」とつづり、東京・森アーツセンターギャラリーで開催中のサンリオ展を訪れたことを報告。白ニットのトップスに黒のミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートで、すらりと伸びる美しい脚のラインがのぞいている。
また、「私の推しはキティちゃん→チャーミーキティ→ぐでたま→キティちゃん 1周回ってキティちゃんに戻ってきました」と自身の推し遍歴を告白。「気づいたらグッズ沢山買ってた」と明かし、購入した大量のグッズもあわせて投稿している。
この投稿には「スッと伸びる脚が綺麗すぎ」「ミニ丈コーデが素敵」「美脚に釘付け」「推しがキティちゃんに戻るの、すごく共感」「華奢で憧れ」「ガチ勢の愛を感じる」「楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「美脚に釘付け」ファン悶絶の白ニット×黒ミニスカコーデ
◆高橋みなみ、美脚のぞくミニ丈ボトム姿でサンリオ展満喫
高橋は「サンリオ展行ってきました」とつづり、東京・森アーツセンターギャラリーで開催中のサンリオ展を訪れたことを報告。白ニットのトップスに黒のミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートで、すらりと伸びる美しい脚のラインがのぞいている。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿には「スッと伸びる脚が綺麗すぎ」「ミニ丈コーデが素敵」「美脚に釘付け」「推しがキティちゃんに戻るの、すごく共感」「華奢で憧れ」「ガチ勢の愛を感じる」「楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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