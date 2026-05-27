5月27日発表

三井不動産とMoment Factoryは5月27日、ポケモンインターナショナルと協業し、来場者自身がポケモントレーナーとしてポケモンの世界を体験できる新たなエンターテインメントプロジェクトを発表した。

本プロジェクトは、インタラクティブ技術と革新的なストーリーテリングを通じて、ポケモンの世界観をリアルな空間で表現するというもの。ファン同士が現実世界でつながりながら、ポケモントレーナーとして冒険するという没入感あふれる体験ができる。2027年春に欧州で開始され、複数の地域で巡回開催予定。詳細は今後順次発表される。

【三井不動産とMoment FactoryによるLocation-Based Entertainment領域でのパートナーシップ開始】

三井不動産は、世界的なマルチメディアスタジオであるMoment Factoryと、Location-Based Entertainment（ロケーションベースエンターテインメント（※）／以下「LBE」）領域におけるパートナーシップを開始しました。本プロジェクトは、その第一弾となる取り組みです。両社はエグゼクティブプロデューサーとして、それぞれの強みを融合し、新たな体験価値の創出を目指します。

三井不動産は、長期経営方針「& INNOVATION 2030」において、「産業デベロッパー」への進化を掲げ、エンターテインメント領域を重要な成長領域の一つと位置付けています。

本プロジェクトは、その戦略のもと三井不動産が事業主体として推進する LBE 事業の一環です。三井不動産はこれまで、街づくりを通じて、人と人がつながる場を創出してまいりました。本プロジェクトにおいても、そうした思想に基づき、リアルな場・コンテンツ・テクノロジーを融合し、新たな感動体験の創出を目指しています。

（※）Location-Based Entertainmentとは、特定の場所に足を運ぶことで体験できる没入型エンターテインメントの総称

事業者からのコメント

【株式会社ポケモンインターナショナル（The Pokémon Company International）メディア制作部門責任者 Andy Gose氏】

世界中の人々は常に、新しく意義のある形でポケモンの世界を体験することを楽しみにしています。本取り組みがトレーナーの皆様に喜びをもたらし、コミュニティをひとつにする情熱と冒険心をさらに高めていくことを期待しています。

【Moment Factory 共同創業者兼 Chief Innovation Officer Dominic Audet氏】

本パートナーシップは単なる協業ではなく、ビジョンの融合です。人々とブランド・空間との関わり方において、新たな世界基準を打ち立てたいと考えています。三井不動産の卓越したネットワークと当社のクリエイティブDNAを掛け合わせ、革新的なプロジェクトを実現できることを楽しみにしています。

【三井不動産株式会社 常務執行役員 山下和則氏】

私たちはMoment Factoryとの本パートナーシップを始動できることを大変光栄に思います。人・場所・コミュニティをつなぐ、リアルならではの体験価値を通じて、新たな価値創出に挑戦してまいります。世界中で愛されるポケモンとのコラボレーションを通じて、まだ見ぬ感動体験を多くの方々へ届けていけることを心から楽しみにしています。