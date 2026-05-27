映画『お終活３』笑顔あふれる現場写真＆主題歌担当さだまさしのコメント動画公開
俳優の高畑淳子、橋爪功、三田佳子、小日向文世らが出演する映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』（5月29日公開）のメイキング写真4点が解禁された。あわせて、本作の主題歌「神さまの言うとおり」を書き下ろしたさだまさしのコメント動画が公開された。
【動画】映画『お終活３』主題歌担当さだまさしのコメント
本作は、『お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方』（2021年）、『お終活 再春！ 人生ラプソディ』（2024年）に続くシリーズ第3弾。
三田が認知症の母・加藤豊子役を担当。葛藤を抱えながらも母を支え続ける息子・博を小日向が演じる。
さらに、大原真一役の橋爪、妻・千賀子役の高畑、長女・亜矢役の剛力彩芽らがレギュラーキャストとして続投。認知症の母を抱える加藤家との交流を通して、“老い”や“別れ”と向き合いながら、家族の温かな記憶を描き出していく。
今回解禁されたメイキング写真には、大原家のキッチンで、千賀子（高畑）が得意料理の天ぷらを振る舞い、真一（橋爪）、博（小日向）、豊子（三田）が笑顔を見せる和やかな撮影風景を収録。
さらに、劇中で千賀子と亜矢（剛力）が母娘水入らずの旅行で訪れた熊本・阿蘇の雄大な自然の中、にこやかに馬に乗る亜矢の姿も。
樹木葬のシーンの段取りを確認する三田と小日向の様子も公開された。
また、橋爪のクランクアップに剛力が花束を持って駆けつけ、小日向、藤原紀香らとの記念写真もある。
あわせて解禁されたコメント動画でさだは、主題歌オファーを受けた際の心境について、「俺？もう終活に入らないといけないって肩をたたかれた気がしました（笑）」とユーモアたっぷりにコメント。
作品については、「人を見る眼差しが温かくて、しょうもないギャグもいっぱい出てくるけど、それが日常的でよかった」と語り、楽曲に込めた思いについても、「生真面目に生きようとすればするほど“負”が襲ってくる。自分をそこから解放してあげる、許してあげることが大事なんじゃないかと思った」と明かしている。
なお、【さだまさし オフィシャルYouTubeチャンネル】では、本編映像をふんだんに使用した「神さまの言うとおり」のミュージックビデオも公開されている。
【動画】映画『お終活３』主題歌担当さだまさしのコメント
本作は、『お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方』（2021年）、『お終活 再春！ 人生ラプソディ』（2024年）に続くシリーズ第3弾。
さらに、大原真一役の橋爪、妻・千賀子役の高畑、長女・亜矢役の剛力彩芽らがレギュラーキャストとして続投。認知症の母を抱える加藤家との交流を通して、“老い”や“別れ”と向き合いながら、家族の温かな記憶を描き出していく。
今回解禁されたメイキング写真には、大原家のキッチンで、千賀子（高畑）が得意料理の天ぷらを振る舞い、真一（橋爪）、博（小日向）、豊子（三田）が笑顔を見せる和やかな撮影風景を収録。
さらに、劇中で千賀子と亜矢（剛力）が母娘水入らずの旅行で訪れた熊本・阿蘇の雄大な自然の中、にこやかに馬に乗る亜矢の姿も。
樹木葬のシーンの段取りを確認する三田と小日向の様子も公開された。
また、橋爪のクランクアップに剛力が花束を持って駆けつけ、小日向、藤原紀香らとの記念写真もある。
あわせて解禁されたコメント動画でさだは、主題歌オファーを受けた際の心境について、「俺？もう終活に入らないといけないって肩をたたかれた気がしました（笑）」とユーモアたっぷりにコメント。
作品については、「人を見る眼差しが温かくて、しょうもないギャグもいっぱい出てくるけど、それが日常的でよかった」と語り、楽曲に込めた思いについても、「生真面目に生きようとすればするほど“負”が襲ってくる。自分をそこから解放してあげる、許してあげることが大事なんじゃないかと思った」と明かしている。
なお、【さだまさし オフィシャルYouTubeチャンネル】では、本編映像をふんだんに使用した「神さまの言うとおり」のミュージックビデオも公開されている。