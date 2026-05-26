お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、みなみかわのスタンドプレーに「めっちゃピン芸人」と切り捨てた。

【映像】みなみかわの自己中な言動

5月20日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、各チーム3人で2時間食べまくり合計体重5キロ増を目指す「ちょうど5キロ太るねん」を実施。濱家チーム、山内チーム、みなみかわチームに分かれ、第1ステージでは濱家チームが『はま寿司』、山内チームが『牛角』、みなみかわチームが『銀だこハイボール酒場』を訪れた。

みなみかわチームのメンバーは、みなみかわ、稲田、真空ジェシカ・ガクの3人。たこ焼きを中心にサイドメニューやドリンクなどを注文した。

中盤、追加注文した『Neoもんじゃたこ焼きカレースパイス』を食べたガクが「めっちゃパクパクいけます」「食べやすいたこ焼き」と気に入った様子をみせると、みなみかわは「ホンマ？じゃ、ひとりでいける？」と高圧的な一言。

ガクが苦笑しながら「あ、いいです。これはもう1人用で。そうしましょう」と飲み込むと、みなみかわは「そうそう。それ、なかなかできへんで、それはな」とさらに追い込んだ。

すると、黙って食べていた稲田が箸を置き、「みなみかわさんて、めっちゃピン芸人ですよね」とバッサリ。さらに「もうやばいかも、今。もう無理かも、多分。めっちゃピンじゃない？」と続けると、みなみかわは「何が、何が」と大慌て。

稲田が「みんなで勝ちたい！みたいなのってないんですか？」と聞くと、みなみかわは「いや、みんなで勝ちたいよ」と言いつつも、即座に「あーこの時間無駄かも。食べないと食べないと。そうやんな？」と反撃。

まさかの反撃に、稲田は思わず吹き出して「あーごめんなさい、ごめんなさい。はいわかりました」と謝るしかなく、ガクが「旅行気分を楽しみたいな、一回これみんなで食べて美味しいってやってもよかったかもなって」と訴えても「食べてから言おう」と冷たい切り返し。稲田は「食べてるし！！」と地団駄を踏んだ。

しかしそこで追加注文した『四川麻辣マヨたこ焼き』が運ばれてくると、みなみかわは一転「みんなで、四川麻辣を食べよう」「俺もまた成長していきたいから」と殊勝な態度をみせ、「稲田さんの言うことにも気をつけて」と反省の弁を述べると一同大爆笑となった。

（かまいガチ）