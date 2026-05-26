ロッテ公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」の新メンバーのMIUさん、MASHIROさん、HARUHIさんのプロフィールを紹介する。

◇MIUさん

MIUさんは埼玉県所沢市出身、身長155センチ。趣味はカフェ巡り、映画鑑賞、ドライブ。自分の性格を一言で表すと「常夏マインドの夏女」。

これまでは競技としてチアダンスに取り組んできた。「とにかくダンスが大好きで、自分のダンスで誰かを元気にしたい」とオーディションに挑戦。受験のきっかけは、M☆Splash!!のパフォーマンスを見たこと。ダンスそのもののかっこよさに加え、メンバーのパフォーマンスから元気をもらったことで、自身のなかにある「チアスピリッツ」を思い出したのだそう。

◇MASHIROさん

MASHIROさんは広島県広島市出身、身長164.5センチ。趣味はライブに行くこと、音楽鑑賞、いろいろなジャンルのコーディネートをすること。

数々の大会で受賞歴を持つ強豪チームで、7年間チアダンスの技術を磨いてきた。「大好きなダンスで誰かのためになる仕事がしたい」「野球が好き」という想いからプロ野球チアを志し、オールジャンルをかっこよく踊るM☆Splash!!に惹かれてオーディションを受験。これからの活動で一番楽しみにしていることは「BLACK SUMMER WEEKのステージはいつもとまた違う雰囲気で憧れていたので、とても楽しみです！！」と心を躍らせる。

◇HARUHIさん

HARUHIさんは千葉県千葉市出身、身長154センチ。趣味はアニメドラマ鑑賞、お菓子を食べること、お友だちとご飯を食べに行くこと。

マリーンズ・ダンスアカデミーに通っていた頃、憧れの先生がM☆Splash!!としてパフォーマンスする姿に惹かれた。その日から13年間夢を追い続け、今季メンバー入りを果たした。「あの頃の私のように、誰かの心に残るパフォーマンスを届けられるよう、精一杯取り組んでいきます」と意気込む。ファンに注目してほしいところをたずねると「ちょっと大きな前歯」とチャームポイントを挙げた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）