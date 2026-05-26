巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。同日、謝罪会見を行った。会見内では、代理人を通じて長女の手紙が公表され「殴る、蹴るといった事実はない」と報道内容の一部を否定した。

長女の手紙全文は以下の通り。

報道関係者の皆さまへ。

今回の件につきましては、家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。

これは、私の意思で書いております。父には“このような声明はいらない”と言われましたが、事実と、事実に対する異なる点がSNSでの憶測や報道でなされておりますので、この点についてはお伝えさせていただければと思っております。

まず、暴力に関しましては、殴る・蹴るなどといった事実はございませんでした。報道では“殴られた”などとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせていただければと思っております。

父とのこのような大がかりなけんかというのは初めてのことであり、「chatGPT」に相談した結果“匿名で相談できる児童相談所というものがありますよ”という形での説明書きがなされ、それでお電話をさせていただきました。

“どのようにすればいいかわからない”といったことを児童相談所の職員に相談させていただいたにも関わらず、“どうしたらいいか”といった私自身の意向は聞かれることはなく、警察に通報されるといった形になってしまいました。

警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。

みなさんをお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては、深く反省をしております。大変申し訳ございません。

実際、父はいつも陽気で、私とはダジャレを言い合い、笑い合う仲で、一緒に食事にでかけるなど通常の家族として交流しています。私のことも心配しされている方もたくさんいらっしゃると思いますが、この点につきましては大丈夫ですので、ご心配のほどありがとうございます。

このような大事に発展してしまったこと、私が言うのも何なんですが、非常に恥ずかしく思っております。今さらとはなりますが、けがに関する心配などにつきましては、私の体が丈夫だったこともあり、ご心配はご無用ですのでご安心ください。

多方面にわたり、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。なお、父とは、既に仲直りをしておりますゆえ、ご安心ください。

最後になりますが、この先、家族や父や私のことで、SNS等で叩くといった誹謗中傷や晒（さら）し行為は、なかなかこのご時世は収まらないと思いますが、なるべく控えていただくことを切に希望しております。