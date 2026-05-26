なぜ「ポケモン」だけは30年経っても色褪せないのか…世界的人気が広がり続ける納得の理由

実は順風満帆でもなかった

今月上旬、「限定ポケモンカード求め、10万人超来場・・・急きょ中止に」という国際ニュースが報じられ、日本国内でも大きな注目を集めました。

発端となったのは今月1日から韓国で開催されている「ポケットモンスター」の大規模イベント「Pokémon MEGA FESTA 2026」での出来事。

開催初日に（恐らくその多くが会場で配布される限定プロモカードを求め）来場者が殺到し、警察等が出動するほどの混乱の末、配布イベントが中止になったというのです。

日本では老若男女、ゲームやアニメが好きな人からあまり興味がない人まで、もはや知らない人はいないほどの知名度をもつ「ポケットモンスター」、縮めて「ポケモン」。その熱気は海を超え、世界各地にまで広がっている様子がこのニュースからも伺えます。

初代「ポケットモンスター 赤・緑」（ゲームボーイ用ソフト）の発売からは今年で30周年。長い年月を経て落ち着くどころかますます広がり続ける「ポケモン」人気の要因はどこにあるのでしょうか。

我々の日常生活から海を越えた先にまで浸透し、今や他のゲームやキャラクター達とも一線を画すほどの存在感を世界で示す「ポケモン」。作品の魅力は大前提として、私はその人気拡大の一因に、本作が積み上げてきた縦に連なる歴史と、際限なく横に広がるメディアミックス展開との相乗効果があると思います。

本作の縦に連なる歴史を振り返ってみると、しかしこの30年の間、ずっと右肩上がりに爆発的な盛り上がりが続いてきた訳でもないことに気づきます。

社会現象になった「ポケモンGO」

本作が最初に爆発的な盛り上がりを生んだのは、初代「ポケモン」の発売やアニメ「ポケットモンスター」放送開始後、90年代後半から00年代前半にかけてのことでした。国内では社会現象と呼べるほどの人気を獲得、トレーディングカードゲームや劇場版アニメも大いに盛り上がり、その人気は北米を始めとする世界にまで広がっていったのです。

当時の盛り上がりは、良いものも、人気によるトラブルも含め国外でも社会現象として受け取られ、その話題性は英語圏で学術書籍や学術会議が生じるほどでもありました。しかしその学術書籍でも言及されている通り、「ポケモン」が初めて登場した際の超爆発的な盛り上がりは00年代、消えないまでも一旦は落ち着きをみせていきます。

もちろんその後も本作は、新作や新バージョン、派生作品が数多くリリースされ、アニメなどのメディアミックスを含め着実に“各世代”のファンを生み出し続けていきました。しかし10年代前半の「妖怪ウォッチ」ブームをはじめ様々な新規タイトルも生まれる中で、登場初期にみせた巷を騒がすほどの現象はなかなかみかけなくなっていったのです。

そんな中、現役のファン以外の広く世間一般の人々にまで「ポケモン」が再び影響を与え始めるひとつのきっかけとなったのが、16年の「Pokémon GO」の登場でした。歩いて健康にという付加価値に加え、現役世代のゲームハードを持っていなくてもスマホで遊べる間口の広さから、離れていた人達も続々と「ポケモン」に“帰ってきた”のです。

その手軽さから初めてゲームとして「ポケモン」に触れる人も多かったのか、盛り上がりは歩きスマホや特定エリアの混雑が問題視されるほどの社会現象にもなりました。

「ポケモン」ファンが世界中に

そうして再び「ポケモン」が広く世間一般にまで持ち始めた影響力が、更に盤石のものになったと思われる出来事が、翌17年に発売されたNintendo Switchの世界的な普及です。

最新グラフィックで味わう「ポケモン」の新たなゲーム体験はもちろん、ここではなによりその後発売されるシリーズのハードがSwitchに集約したことも大きかったと思います。コロナ禍も経た今、Switchは多くの世帯で1台以上は保有され、大人から子供まで利用するかなりポピュラーなハードとなりました。

そこで新作を出し続けられる現状も、対応ハードの有無による世代間の離脱を抑えながらファンの母数を広げる「ポケモン」人口拡大の一因となったのではないでしょうか。

また、そうして30年の間に広がり増え続けてきた「ポケモン」人口の中には、現在各国各分野の著名人も数多く含まれます。

彼ら彼女らが新作ゲームの配信をしたり大会に参加したり、非公式ではありますがM-1出場者を含む芸人がコアすぎるポケモンネタを披露するお笑いライブが開催されたり…。最近では、そうした著名なファンの発信を通じて、「ポケモン」の魅力がより広がっていくようにもなりました。

以上は概観ですが、「ポケモン」はこうして着実に積み上げられてきた30年間の歴史と、その中でのいくつかの転換点を経て、現状の位置付けに至ったのだと考えられます。

後編記事『「ポケモン」が強すぎて止まらない…30年経っても世界を席巻し続ける”怪物IP”の正体』に続く。

【つづきを読む】「ポケモン」が強すぎて止まらない…30年経っても世界を席巻し続ける”怪物IP”の正体