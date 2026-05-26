ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で記者会見し、主催する世界戦興行（６月６日、愛知国際展示場）を予定通り開催することを発表した。ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（緑）の２度目の防衛戦など全７試合を実施する。共同運営の株式会社ＬＵＳＨが突然撤退したが、大会名を「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」に改め、ＡＢＥＭＡが全試合無料生中継することも決まった。

資金調達が困難となり、５月２３、２４日に予定していたキルギス大会は中止。愛知での世界戦も開催可否が不透明だったが、ＡＢＥＭＡが救済する形となった。開催にこぎ着けた亀田氏は「一連の騒動で多大なるご迷惑とご心配をお掛けしたことをおわび申し上げます」と謝罪。「亀田興毅人生最大のピンチ、（配信元を運営する）サイバーエージェントの藤田会長、山内社長に力を貸していただき、何とか開催することができる。感謝してもしきれない。現役時代、世界戦まで（調整が）しんどいが、この数日間はそれ以上にほんまにしんどかった。ここに座って（会見で）話せているのが奇跡」と涙ぐみながら頭を下げた。