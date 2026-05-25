プロ野球・読売ジャイアンツ監督の阿部慎之助容疑者が、娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕された。

阿部慎之助容疑者は25日、東京・渋谷区にある自宅で、同居する10代の娘に押し倒すなどの暴行を加えた疑いで、午後8時前に現行犯逮捕された。

児童相談所から「父親から暴行を受けた」という内容の通報が入ったことから事態が発覚したという。娘にけがはないということだ。

阿部容疑者は警視庁の調べに対し、容疑を認めているという。

歴史・人気・実力を兼ね備えるプロ野球球団「巨人軍」の現役監督が現行犯逮捕されるという事態にSNSでは、「ええ！！！？？？ 阿部慎之助逮捕」「正直信じられない」「ショックだ」「なにしとんねん」「現役監督逮捕？」など、驚きと怒りのコメントが殺到している。

さらに、「巨人史上最大の不祥事じゃないか」「フェイクニュースかと思ったが。明日から交流戦だってのになにやってんだ」「明日からの交流戦どうするんだろう」「いくら采配に疑問を持っても、負けてても監督やめろとは言わんかったよ。現場の空気ってのもあるから。 だが暴力行為したなら話は別だ、とっとと阿部慎之助を解任しろ読売巨人軍」などのコメントも寄せられた。

逮捕の一報から、Xのトレンドワードは阿部慎之助容疑者逮捕一色となっている。