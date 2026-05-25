「巨人史上最大の不祥事」現役の巨人監督阿部慎之助容疑者が娘への暴行容疑で現行犯逮捕されSNSも衝撃「解任しろ」
プロ野球・読売ジャイアンツ監督の阿部慎之助容疑者が、娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕された。
阿部慎之助容疑者は25日、東京・渋谷区にある自宅で、同居する10代の娘に押し倒すなどの暴行を加えた疑いで、午後8時前に現行犯逮捕された。
児童相談所から「父親から暴行を受けた」という内容の通報が入ったことから事態が発覚したという。娘にけがはないということだ。
阿部容疑者は警視庁の調べに対し、容疑を認めているという。
歴史・人気・実力を兼ね備えるプロ野球球団「巨人軍」の現役監督が現行犯逮捕されるという事態にSNSでは、「ええ！！！？？？ 阿部慎之助逮捕」「正直信じられない」「ショックだ」「なにしとんねん」「現役監督逮捕？」など、驚きと怒りのコメントが殺到している。
さらに、「巨人史上最大の不祥事じゃないか」「フェイクニュースかと思ったが。明日から交流戦だってのになにやってんだ」「明日からの交流戦どうするんだろう」「いくら采配に疑問を持っても、負けてても監督やめろとは言わんかったよ。現場の空気ってのもあるから。 だが暴力行為したなら話は別だ、とっとと阿部慎之助を解任しろ読売巨人軍」などのコメントも寄せられた。
逮捕の一報から、Xのトレンドワードは阿部慎之助容疑者逮捕一色となっている。