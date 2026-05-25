不二家の生ドーナツが新登場♡ふわっと軽やかな話題のスイーツをチェック

ふわっと軽やかな口どけに、とろけるクリーム。そんな“今食べたい”を叶えてくれる新作が、不二家から登場します♡2026年6月1日（月）より全国の不二家洋菓子店で発売される「不二家の生ドーナツ」は、話題の“生”食感を楽しめる注目スイーツ。ペコちゃんmilkyドーナツで人気を集めてきた不二家ならではのこだわりが詰まった一品は、ティータイムを少し特別にしてくれそうです♪

今回発売される「不二家の生ドーナツ」は、税込388円で全3種類。米油で揚げたほどよい弾力のドーナツ生地に、空気を含ませるように仕上げたふんわり食感が魅力です。

「不二家の生ドーナツ（ミルキー）」は、不二家らしさをたっぷり楽しめる定番フレーバー。

シャンテリークリームと、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーペーストをサンドし、やさしい甘さとコクのある味わいに仕上げています♡

「不二家の生ドーナツ（ストロベリー）」は、甘酸っぱい苺ジャムとコクのあるシャンテリークリームが相性抜群。ピンクの華やかな印象で、気分まで明るくしてくれそうです。

「不二家の生ドーナツ（チョコレート）」は、不二家自社製チョコレートを使ったガナッシュ入り。カカオの香りがふわっと広がり、満足感のある上品な味わいを楽しめます。

展開カラーはフレーバーごとのイメージに合わせたミルキーのホワイト、ストロベリーのピンク、チョコレートのブラウン。見た目にも可愛らしく、手土産にもぴったりです♪

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全国の不二家洋菓子店で楽しめる

販売は全国の不二家洋菓子店のほか、西洋菓子舗不二家、不二家 銀座 西武池袋本店、ペコちゃんmilkyタイム、ペコちゃんmilkyドーナツ MARK ISみなとみらい店でも実施予定です。

専門店で人気を集めていたドーナツが、より身近なお店で買えるのはうれしいポイント。お買い物帰りにひとつ選ぶのも、自分への小さなご褒美になりそうです。

ふんわり軽いのに、クリームはしっかり濃厚。甘すぎず上品なバランスで、大人のスイーツタイムにもぴったり。コーヒーや紅茶と一緒に楽しみたくなる味わいです♡

発売記念キャンペーンも開催

発売を記念して、不二家洋菓子店公式Xではプレゼントキャンペーンも開催。抽選で10名に「卓上ペコちゃん人形（ブラウン）」＜高さ約350mm＞がプレゼントされます。

期間は2026年5月25日（月）10:00～6月21日（日）23:59。公式X（@Fujiya_Yougashi）をフォローし、対象投稿をリポストすると応募できます。

さらに「#不二家の生ドーナツ」をつけて引用リポストすると当選確率がアップ。見た目も可愛いペコちゃんグッズは、ファンならぜひチェックしたいですね♪

不二家の生ドーナツは、ふわっとほどける軽やかな食感と、なめらかなクリームの組み合わせが楽しめる新作スイーツ。ミルキー、ストロベリー、チョコレートと気分に合わせて選べるのも魅力です♡

毎日頑張る自分へのご褒美や、家族とのティータイムにもぴったり。発売日にはぜひ、お気に入りの味を見つけて楽しんでみてください♪