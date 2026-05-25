コゼットジョリ夏限定ネイル登場♡祇園祭を映した幻想カラーに注目

日本の夏の情景を指先に映し出す、Causette.Joli（コゼットジョリ）の2026年夏限定コレクションが登場♡今年のテーマは、夏の祇園祭から着想を得たノスタルジックな世界観。「祇園会や 真葛原の 風かほる」という与謝蕪村の一句をもとに、照りつける日差しや木陰の涼やかさ、鬼灯が揺れる風景をネイルカラーで表現しています。静けさと高揚感が溶け合う、上品な夏色に注目です。

日本の夏を映す限定3色

2026年夏限定色は、アースカラーを基調にした全3色展開。いずれも内容量10mL、価格は2,200円（税込）です。

「HIZAKARI GAJUN【ひざかりがじゅん】」は、光の粒が揺らめくウォームグレーの《マグネットカラー》。

Opacityは2で、強い夏の日差しの中にある静かな美しさを表現しています。洗練されたニュアンスカラーで、大人の指先を涼やかに彩ります。

「KOSHITAYAMI SHOSHA【こしたやみしょうしゃ】」は、木陰に漂う空気感を思わせるダークブラウンの《マグネットカラー》。

甘く煌めく深みのあるカラーが特徴で、落ち着きのあるモダンな印象を演出してくれます。Opacityは2。夏のシックな装いにもぴったりな一色です。

「HOOZUKI ITOSHI【ほおずきいとおし】」は、透明感あふれるオレンジレッドカラー。

祇園祭の頃、子どもたちが竹籠いっぱいに鬼灯を集める情景をイメージしています。ビタミン感のある鮮やかな発色が、夏の日差しにみずみずしく映える一本です。

※マグネットカラーはマグネット別売です。

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重ね塗りで変わる表情

今回の夏コレクションは、塗り重ねることで印象が変化するのも魅力♡1度塗りでは繊細な透け感を楽しめ、2度塗りでは奥行きのある発色に。

光の当たり方によって表情が変わるマグネットカラーは、夏のファッションや浴衣スタイルにも相性抜群です。

自然を感じるアースカラーと、鮮やかなビタミンレッドの組み合わせが絶妙で、派手すぎないのにしっかり存在感を演出。

ナチュラル派の方にもおすすめしたい、洗練されたサマーネイルコレクションに仕上がっています♪

夏気分を指先から楽しんで♡

コゼットジョリ2026年夏限定色は、2026年6月6日(土)より直営鎌倉店・直営京都店にて先行発売、6月12日(金)より公式ECサイトと全国の取り扱い店舗で一般発売されます。

どこか懐かしく、でも新鮮な日本の夏を感じられる限定カラーは、この季節だけの特別な出会い♡

ファッションやメイクに合わせて、自分だけの夏の指先コーデを楽しんでみてはいかがでしょうか♪