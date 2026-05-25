ぼる塾・田辺智加『ラヴィット！』で大号泣 卒業目前の“大ファン”と共演で「一生忘れない」
お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加が、25日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。“大ファン”との共演で、冒頭から大号泣する一幕があった。
【写真】共演で大号泣！ぼる塾・田辺智加の”推し”が美スタイル披露
この日は、アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛が1年ぶりに登場。11年9ヶ月在籍したグループを6月24日の日本武道館公演をもって卒業することになったが「本当は『ラヴィット！』の視聴者プレゼントのキーワードで発表するのが夢だった（笑）」と打ち明けると、川島明が「ファンの前の方がいいですよ」と笑顔でツッコミを入れるなど、和やかなトークが展開された。
そんな中、田辺がおもむろに涙を流し「真莉愛ちゃんが、こんなに明るくやっているのに、卒業っていう言葉を聞いたら、どうしても悲しくて。私が、モーニング娘。のライブに12年前に行った時、真莉愛ちゃんが加入する時に見て、もうかわいいって思って。最初はこのビジュアルに惹かれて…すごい好きになったんですけど、なんかすみません」とコメント。
大ファンである牧野との共演で思いがあふれ「まだ卒業しないのに、超かなしくて、今まで本当にありがとうございます」と伝えていった。「12年前は、舞台の上の牧野真莉愛ちゃんを見ていて。でも、この卒業前に一緒に『ラヴィット！』に出られたから、一生忘れないです。始まる前も泣いていて」と打ち明けていた。
【写真】共演で大号泣！ぼる塾・田辺智加の”推し”が美スタイル披露
この日は、アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛が1年ぶりに登場。11年9ヶ月在籍したグループを6月24日の日本武道館公演をもって卒業することになったが「本当は『ラヴィット！』の視聴者プレゼントのキーワードで発表するのが夢だった（笑）」と打ち明けると、川島明が「ファンの前の方がいいですよ」と笑顔でツッコミを入れるなど、和やかなトークが展開された。
大ファンである牧野との共演で思いがあふれ「まだ卒業しないのに、超かなしくて、今まで本当にありがとうございます」と伝えていった。「12年前は、舞台の上の牧野真莉愛ちゃんを見ていて。でも、この卒業前に一緒に『ラヴィット！』に出られたから、一生忘れないです。始まる前も泣いていて」と打ち明けていた。