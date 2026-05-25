◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

歴史的快挙だ！ 第８７回オークスが２４日、東京競馬場の芝２４００メートルで３歳牝馬１８頭で争われ、５番人気のジュウリョクピエロに騎乗したデビュー５年目の今村聖奈騎手（２２）＝寺島厩舎＝が、ＪＲＡ所属の女性騎手として初のＧ１制覇の偉業を達成した。ＪＲＡ所属女性騎手初のクラシック騎乗で、５着まで首、首、首、頭差の大接戦を制し、「夢を見ているみたいです」と満開の笑顔を咲かせた。

驚かされてばかりだ。２３年２月に、今村騎手にあいさつした時のこと。「覚えてますよ！ あの時の記者さんだ！ ナイママも頑張ってますよね」と言われ、なんて記憶力がいいのかと驚いた。私が美浦にいた２０年１月。当時は競馬学校の騎手候補生だったが、その時に武藤厩舎でナイママという馬と写真を撮らせてもらっていた。デビューしてからも陰ながら応援していたが、１年目のＣＢＣ賞で重賞初騎乗Ｖ。あの日も驚異の勝負強さを感じたものだ。

オークスの１週前追い切り後に、「東京２４００メートルのイメージはどうですか？」と聞いた。彼女は「みなさんは、私に東京２４００メートルの経験がないとか気にしますけど…」と少し語気を強めた。負けん気の強さが感じられ、本命を打とうと決めた。この日の直線の進路取りは彼女らしく肝が据わっていた。「また厩舎に来てください。寺島厩舎には、かわいい子がいっぱいいるんですよ」。ゴールの瞬間、あの笑顔が浮かび、私も京都競馬場でガッツポーズした。（山下 優）