タレントの滝沢カレン（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。女優の松岡茉優（31）、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）に誕生日を祝ってもらったことを報告し、3ショットを公開した。

「みな実さんとまゆとの落ちつきごはん」と書き出し、「ほんとうにGEEKSの時みたいに（ドラマ）、定期的に集まっては最近を報告しあう私たち。何度も言いますが、こんな仕事をとっくに超えた仲良しになるとは思わなかったです」とドラマ共演後、交流が続いていることをあらためて明かした。

「この日は忙しいのに、2人が優しく祝ってくれました」と34歳の誕生日を祝ってもらったといい、仲睦まじい3ショットを披露した。

「まゆは店選びだったりを毎回みな実さんわたしの食の好みを綿密に練って、素敵なお店を選んでくれて、会話の中ではいつもたくさんお喋りしてくれる、一番妹でありながら一番頼れちゃいます。おもしろくてキレイで楽しませてくれて...しっかりしろと自分に何度も思ってしまう」と松岡について記し、田中についても「みな実さんはそんなまゆにツッコミをいれて会話に広がりを見せてくれたり、まゆの話を優しく受け止めたり、とにかくいつも身だしなみがキチンとしていて私とまゆの目をキラキラで包むお姉さんです。方向音痴でみな実さんについていくといっこうに目的地に辿り着けないお茶目な一面もあります」と素顔をつづった。

「そんなふたりに祝ってもらうのは早3回目。大人になってから出会った大切なともだちです」と続け、「みな実さんからは欲しがっていたバッグをいただき、まゆからはなんと欲しいなと内心に秘めていた豪華色鉛筆をいただきました」ともらったプレゼントも明かした。

「装備が立派すぎて楽器くれたのかと思いました。こんな立派な色鉛筆は持っていたことがないので、本当に嬉しい！！！そしてまゆが考えて考えて色鉛筆にしてくれたんだなという優しさに愛しさ爆発しちゃいました」と喜びをつづり、「この日はみな実さんがコラボしたクラネのお洋服みんな着てきてて、見事にお揃い」だったことも打ち明けた。