【EMODA】キティとマイメロコラボのTシャツ・スキッパートップス・バッグが登場！
ファッションブランド「EMODA（エモダ）」より、サンリオのキャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」とのコラボレーションアイテムが、2026年5月27日（水）より「EMODA」全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売される。
＞＞＞EMODAのキティとマイメロコラボアイテムをチェック！（写真8点）
ハローキティのフルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ。
マイメロディは、すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。
今回のコラボレーションでは、 ”日焼けした” デザインを取り入れた全3型が展開される。
Tシャツは、オリジナル制服を着たハローキティとマイメロディのプリントに加え、レースをあしらうことでカジュアルになりすぎない印象に仕上げた一枚。
スキッパーニットは、ワッフル素材にハローキティとEMODAロゴの刺繍を施し、モノトーンのボーダーやネイビーでブランドらしいムードを表現。
バッグは、クリア素材のボディからオリジナル総柄の巾着が覗くデザインで、 ”日焼け” モチーフの世界観を楽しめるアイテムだ。
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ハローキティのフルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコ。
今回のコラボレーションでは、 ”日焼けした” デザインを取り入れた全3型が展開される。
Tシャツは、オリジナル制服を着たハローキティとマイメロディのプリントに加え、レースをあしらうことでカジュアルになりすぎない印象に仕上げた一枚。
スキッパーニットは、ワッフル素材にハローキティとEMODAロゴの刺繍を施し、モノトーンのボーダーやネイビーでブランドらしいムードを表現。
バッグは、クリア素材のボディからオリジナル総柄の巾着が覗くデザインで、 ”日焼け” モチーフの世界観を楽しめるアイテムだ。
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