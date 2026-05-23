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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【動画版ナノバナナ登場】Googleの最新動画生成AI「Gemini Omni(Flash)」とは？ 使い方・作れる動画・得意不得意分野まで完全解説！」を公開した。Googleが新たにリリースした動画生成AIモデル「Gemini Omni」の概要や使い方、作例を通じた得意・苦手分野について詳しく解説している。



動画では、2026年5月20日に公開された「Gemini Omni」の特徴を紹介。テキスト、画像、音声など多様な入力を組み合わせ、音声付きの動画を生成できる。重力や流体力学などの物理現象の理解力が高く、自然でリアルな動きを表現可能だ。また、チャット形式で指示するだけで、元の文脈を失うことなく動画を編集できる。生成された動画には、Google DeepMindの電子透かし技術「SynthID」が埋め込まれる。



現在、第一弾モデル「Gemini Omni Flash」がリリースされており、Google AI Plus、Pro、Ultraユーザー向けにAIチャット「Gemini」と映像制作ツール「Flow」で提供されている。Geminiではプロンプトによる動画生成やアスペクト比の選択が可能だが、5時間と1週間の使用量上限が設けられている。Flowでは無料ユーザーも利用可能で、毎月付与されるクレジットの範囲内で動画を作成できる。さらに、YouTube ShortsやYouTube Createアプリでも順次無料で提供される予定だ。



動画では、Gemini Omni Flashについて、実写映像やアニメ動画、日本語の文字表示の生成が得意だと評価した。特に動画の編集能力について、開発者が「動画版のNano Bananaだ」と触れている点を取り上げ、オブジェクトの変更やスタイル変換に優れていると解説。一方で、キャラクターの発音ミスや、動きの速い動画での破綻、絵コンテから生成する際の意図しない変形などを苦手分野として挙げた。



来月（2026年6月）に予定されている次期最上位モデル「Gemini 3.5 Pro」のリリースに合わせて、さらに品質を重視した動画生成モデルの登場も予測されている。動画制作の幅を大きく広げるGemini Omniの今後の展開に注目が集まる。