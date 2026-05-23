運動が苦手な犬種

犬はお散歩や運動や遊びが大好きで活発なイメージがありますが、全ての犬が運動好きなわけではありません。

犬種によっては、体の構造や呼吸機能によって、思うように運動を楽しむことができない犬もいます。

また、犬種特有の性格的な理由によって、のんびりと過ごすことが好きであり、活発的に動き回ることを好まない場合もあるでしょう。

愛犬の犬種に合わない強度の高い運動をさせてしまうと、疲労が蓄積されたままであったり、ストレスになったり、怪我の原因になることもあるため注意が必要です。

運動が苦手な犬種だからといって、お散歩をさせる必要がない、運動をさせる必要がないというわけではありません。

全ての犬に適度なお散歩や運動が必要であり、体を動かすことや外に出るということには、犬の体と心の健康管理にも繋がっている、ということを理解しておくことが大切です。

犬種ごとにある特性をよく理解し、無理なく運動を楽しむことができるよう、サポートしましょう。

1.フレンチブルドッグやパグやシーズーなどの短頭種

運動が苦手な犬種として代表的なのが短頭種です。

短頭種である犬種は、鼻腔が狭く、空気の通り道が短くなっているため、呼吸がしづらい傾向にあります。

そのため、軽めの運動をしただけでも息が上がりやすく、とくに暑い時期には体に熱がこもりやすいのが特徴です。ちょっとした運動でも熱中症になるリスクが高いと言えます。

短頭種の中にも俊敏で活発で運動好きな犬もいますが、激しい運動や長時間のお散歩は体に過度な負担がかかります。犬は自分で加減することができないことがあるため、飼い主が上手く加減しながらサポートしてあげてください。

2.チワワやポメラニアンやヨークシャーテリアなどの超小型犬

超小型犬には明るく活発的で運動が得意な犬種もいます。アジリティーの大会に出場するなどスポーツで活躍する犬もいます。

しかし、体が小さいため、体力の消耗が激しく、あっという間に体力を使い果たしてしまう傾向にあります。

寒さにも暑さにも影響を受けやすく、長時間の外での運動には向いていません。

超小型犬には愛玩犬である犬種も多く、のんびりと歩く短めのお散歩や室内での軽い遊びに向いていると言えます。

また、激しい運動は体への負担が大きく、脱臼や骨折の原因になりやすいのも特徴のひとつです。

心疾患や気管虚脱を患う犬が多い傾向にもあり、日常生活に支障はなくても、運動による過度な負担によって、チアノーゼになったり、呼吸困難になったりすることもあるため、運動制限が必要な場合があります。

3.コーギーやダックスフンドなどの胴が長く足が短い犬種

運動が苦手と言うよりも、運動の仕方に十分な注意が必要な犬種であると言えます。

胴が長い体型である犬種は、運動による腰への負担が大きくなる傾向にあります。走り回ったり、ジャンプをしたりするとき、椎間板への負担がかかりやすいのが特徴です。

しかし、運動不足による肥満に繋がりやすい犬種でもあると言えます。体重の過度な増加は、長い胴にも、短い足にも負担を与えます。

胴が長く足が短いという体の特徴を活かし、狩猟犬として活躍した歴史のある犬種もいますし、運動が苦手ではない犬もいると思いますが、足腰への負担がかからない運動をさせてあげることが大切です。

運動能力があまり高くないワンコを遊ばせるときの注意点

加減を知らず、疲れを知らず、無理をしてしまうのが犬です。

元気そうに見えて、運動が得意そうに見えて、実は体に過度な負担がかかってしまっていることがあります。

怪我やトラブルを避けるためには、急な猛ダッシュ、高い場所からのジャンプ、長時間の運動はさせない方がよいでしょう。

まとめ

運動が苦手な犬種を運動させたり遊ばせたりするときは、呼吸をよく観察し、呼吸が荒れてきたときは、パンティングが激しくなる前に休憩をさせましょう。

外では日陰に移動したり、冷房の効いた涼しい室内に移動したりし、水分補給をしっかりさせましょう。

(獣医師監修：葛野宗)