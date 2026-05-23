琉球が3大会ぶりリーグ制覇へ王手！ 初出場の長崎を振り切りファイナル先勝…クーリーがダブルダブルの活躍

5月23日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME1の長崎ヴェルカ（西地区1位）vs琉球ゴールデンキングス（西地区3位）が行われ、琉球が71－69で勝利した。

CS初出場にしてファイナル進出を果たした長崎は、イ ヒョンジュン、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルをスターティングファイブに起用。一方、3大会ぶり2回目の優勝を狙う琉球はヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カークが先発に名を連ねた。

試合は松脇のディープスリーでスタート。先制に成功した琉球はその後も固いディフェンスとリバウンドの強さで主導権を握り、第1クォーターを20－9とリードして終える。

第2クォーター、長崎は2度のリーグ優勝経験を持つ馬場雄大を中心にオフェンスを展開。一気に点差を詰めるも、ミッチェルが早々に3つ目のファウルを宣告され、ベンチに下がったことで勢いが減退し、追いつくまでには至らず。琉球が小野寺祥太の3ポイントやクーリーのドライブからのダブルクラッチ、さらには岸本のディープスリーで再び突き放し、36－30と6点差でハーフタイムを迎える。





［写真］＝B.LEAGUE

後半が始まると長崎が追い上げを見せ、第3クォーター途中に馬場の3ポイントで逆転。その後はリードチェンジを繰り返す展開となるなか、終盤にローの3ポイントでデイミアン・ドットソンの連続得点で琉球がリードし、54－51と3点差で第4クォーターへ。

最後の10分間は互いにハードなディフェンスを展開。一進一退の攻防が続くなか、試合時間残り4分52秒にドットソンがタフな3ポイントを沈めると、その後にローの連続得点も生まれ、琉球が7点のリードを獲得する。試合時間残り50秒時点で再び点差は2点まで詰められるが、琉球はオフェンスリバウンドの強さを生かして時間をうまく進める。最後にブラントリーの3ポイントを浴びながらも、最終スコア71－69で勝利し、優勝に王手をかけた。

琉球はローが15得点、岸本が14得点、クーリーが12得点13リバウンドを記録。一方、長崎はブラントリーが22得点、馬場とヒョンジュンが16得点、ジョンソンが11得点をマークした。

GAME2は明日24日13時5分から、横浜アリーナで行われる。

■試合結果



長崎ヴェルカ 69－71 琉球ゴールデンキングス（@横浜アリーナ）



長崎｜ 9｜21｜18｜18｜＝69



琉球｜20｜16｜21｜17｜＝71



先制点は神の右手・松脇圭志のディープスリー！@ma_tsu144 @RyukyuKings

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 23, 2026

【動画】試合開始早々に松脇圭志のディープスリーが炸裂！