「うちの妻は気が利かなくて」「本当に何もできないんですよ」など、夫が人前で妻をけなすような発言をすると、妻は悲しい気持ちになったり、強いストレスを感じたりすることがあります。



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夫は軽い冗談や謙遜のつもりで言っている場合もありますが、容姿や性格、家事、仕事、育児などを繰り返し否定されると、夫婦関係に深い傷が残ることもあります。内容や頻度によっては、モラハラにあたる可能性もあるため、軽く考えすぎないことが大切です。



この記事では、人前で妻をけなす夫の心理や、モラハラにあたる可能性、つらいと感じたときの対処法について解説します。



夫が人前で妻をけなすのはなぜ？

大事な家族であるはずの妻を、なぜ人前でけなしてしまうのでしょうか。



夫の発言の背景には、からかいや謙遜のつもりだけでなく、自信のなさや支配的な考え方が隠れていることもあります。



人前で妻をけなす夫に考えられる心理をいくつか挙げてみましょう。



・からかいや謙遜のつもりで言っている



夫の中には「うちの妻はぐうたらで」「料理が下手で困るんですよ」などと、人前で妻をからかうことを面白いと思っている人がいます。



自分では場を和ませているつもりでも、妻にとっては笑って済ませられない言葉になっていることがあります。夫婦の距離が近いからこそ言える冗談だと思っていても、相手が傷ついているなら愛情表現とはいえません。



また、上司や取引先、親戚などの前でへりくだる態度を見せようとして、妻をけなす夫もいます。本人は謙遜しているつもりかもしれませんが、妻の欠点を笑いの材料にするのは、自分を下げる自虐とは違います。



人前で妻をけなす発言が続けば、妻は恥ずかしさや不快感を覚え、夫婦関係にも影響が出てしまいます。軽い冗談のつもりでも、妻が嫌がっているなら見直す必要があるでしょう。



・妻が傷ついていることに気づいていない



「また太ったんじゃないの？」「本当に何もできないよね」など、妻が嫌がる言葉を平気で言う夫は、妻が本気で傷ついていることに気づいていない場合があります。



悪口を言い合うことも夫婦のコミュニケーションだと思っていたり、妻が笑って流しているから大丈夫だと勘違いしていたりするのです。



しかし、妻がその場を丸く収めるために笑っているだけの場合もあります。夫が「冗談だから」「悪気はないから」と考えていても、言われた側がつらいと感じているなら、夫婦の間で見直す必要があります。



・自分に自信がなく妻を下げてしまう



人前で妻をけなす夫は、一見すると自信があり、強い立場にいるように見えることがあります。しかし実際には、自分に自信がなく、劣等感を抱えている場合もあります。



仕事や収入、容姿、人間関係などに不安があると、自分より下の存在を作ることで安心しようとすることがあります。その対象が、身近な妻になってしまうのです。



たとえば「そんなことも分からないの？」「お前は本当にダメだな」といった言葉で妻を見下すことで、自分の立場を保とうとするケースがあります。夫自身の問題が、妻へのきつい言葉として出ている可能性があります。



・常に自分が優位に立ちたい



夫婦の中で常に自分が上の立場でいたいと考える夫も、人前で妻をけなすことがあります。



妻と意見が違ったときに、「何も分かっていない」「黙っていればいい」などと否定する場合、妻の考えを聞くよりも、自分の優位性を守ることを優先している可能性があります。



このような夫は、プライドが高く、自分の間違いを指摘されることが苦手な傾向があります。人前で妻を下げることで、自分のほうが正しい、自分のほうが上だと示そうとしているのかもしれません。



・妻を下に見る価値観がある



夫の中には、妻は夫に従うもの、家事や育児は妻がするもの、女性は男性を立てるものといった価値観を強く持っている人もいます。



こうした考え方があると、妻の仕事や家事、育児、性格などを見下す発言につながることがあります。特に、親世代の夫婦関係を見て育った影響で、夫が妻をけなすことを当たり前だと思っている場合もあります。



しかし、育った環境や価値観が理由にあったとしても、妻を傷つけてよい理由にはなりません。人前でけなされることが続くと、妻の自尊心が傷つき、夫婦関係にも大きな影響が出てしまいます。



人前で妻をけなすのはモラハラにあたる？

人前で妻をけなす発言のすべてがモラハラにあたるとは限りません。



夫が軽い冗談のつもりで言っていることに対して、妻も不快に感じていない場合は、大きな問題にならないこともあります。



しかし、言われた側が傷ついていたり、同じような発言が繰り返されたりする場合は、夫婦間の冗談として片づけないほうがよいでしょう。



人前で妻をけなす発言が問題になりやすいケースを見ていきましょう。



・冗談でも妻が傷ついているなら注意が必要



夫が「冗談だよ」「本気にするなよ」と言っていても、妻が傷ついているなら、その発言は軽く流さないほうがよいでしょう。



問題は、夫に悪気があるかどうかだけではありません。言われた側が嫌だと感じているのに、同じような発言が繰り返されることです。



特に、人前で笑いものにされたり、容姿や性格、家事能力などを否定されたりすると、妻は周囲の目も気になり、強いストレスを感じやすくなります。その場では笑って受け流していても、後からつらさや怒りが残ることもあるでしょう。



夫婦間の冗談として片づけず、自分がどう感じたのかを大切にしましょう。



・人格否定や見下しが続く場合はモラハラの可能性がある



「お前は何もできない」「本当に使えない」「母親として失格」など、人格を否定するような言葉が続く場合は、モラハラの可能性があります。



また、人前では冗談のように見せながら、実際には妻を下に見たり、支配したりする意図があるケースもあります。家庭内でも同じように否定される、怒鳴られる、無視される、行動を制限されるといったことがあるなら、夫婦げんかの範囲を超えている可能性もあります。



DVには身体的な暴力だけでなく、ののしる、人格を否定するような暴言などの心理的な攻撃も含まれます。つらさを感じているのに「自分が気にしすぎなのかも」と思い続けると、状況を冷静に見にくくなることがあります。不安がある場合は、信頼できる人や相談窓口に話してみることも考えましょう。



人前で妻をけなす夫への対処法

人前でからかわれたり、見下すようなことを言われたりすると、悲しさや怒りを感じるのは自然なことです。



その場で言い返したくなることもあるかもしれませんが、感情的に反応すると、夫が「冗談なのに怒った」と受け取り、話がこじれてしまう場合もあります。



ただし、何も言わずに我慢し続ける必要はありません。夫の発言がつらいと感じるなら、自分の気持ちを整理したうえで、できる範囲で冷静に対応していきましょう。



・嫌だった言葉とやめてほしい場面を具体的に伝える



夫が冗談や謙遜のつもりで妻をけなしている場合は、どの言葉が嫌だったのかを具体的に伝えてみましょう。



「さっきの言い方が嫌だった」だけではなく、たとえば、「友人の前で料理が下手だと言われると傷つく」「親戚の前で何もできないと言われるのはやめてほしい」など、言葉と場面をセットで伝えると、問題点が分かりやすくなります。



そのうえで、「人前ではそういう言い方をしないでほしい」とはっきり伝えることも大切です。夫が本当に気づいていなかった場合は、妻の気持ちを知ることで、発言を見直すきっかけになるかもしれません。



ただ、伝えたことで夫が怒鳴る、責める、無視するなどの反応が見られる場合は、無理に話し合いを続けないほうがよいケースもあります。



・その場で言い返さず落ち着いて伝える



人前で夫にけなされたとき、すぐに反論したくなることもあるでしょう。しかし、その場で強く言い返すと、周囲を巻き込んでしまったり、夫が意地になってさらに嫌な言い方をしたりすることがあります。



その場で冷静に話すのが難しい場合は、無理に反応しすぎず、あとで落ち着いてから伝える方法もあります。何も感じていないふりをする必要はありませんが、その場で無理に解決しようとしなくても大丈夫です。



ただし、その場で反応しないことは、我慢し続けるという意味ではありません。落ち着いてから、自分にとって必要な対応を考えていきましょう。



・改善しない場合は記録を残す



やめてほしいと伝えても夫の言動が変わらない場合は、記録を残しておきましょう。



いつ、どこで、誰の前で、どのようなことを言われたのかをメモしておくと、自分の状況を整理しやすくなります。日記やスマートフォンのメモなど、続けやすい方法で構いません。



録音やメッセージの保存なども、状況を確認する材料になることがあります。ただし、証拠として使えるかどうかはケースによって異なるため、離婚や慰謝料請求を考えている場合は、早めに弁護士へ相談したほうが安心です。



記録を残す目的は、夫を責めるためだけではありません。自分がどのような言葉を受けてきたのかを客観的に見直し、今後どうするかを考える材料にもなります。



・信頼できる人や相談窓口に相談する



夫にけなされることが続くと、「自分が気にしすぎなのかもしれない」「これくらい我慢するべきなのかもしれない」と考えてしまうことがあります。



しかし、一人で抱え込んでいると、状況を冷静に判断しにくくなります。親しい友人や家族、カウンセラー、夫婦問題に詳しい相談窓口など、安心して話せる相手に相談してみましょう。



夫の発言がモラハラにあたるのか分からない場合でも、第三者に話すことで、自分が傷ついている状況を整理しやすくなります。



危険を感じる場合や、精神的に追い詰められている場合は、公的な相談窓口を利用することも選択肢のひとつです。



・距離を置く、別居を検討する



妻をけなす発言をやめてほしいと伝えても、夫が聞く耳を持たない場合は、物理的に距離を置くことも考えましょう。



実家に帰る、一定期間別居するなど、夫と離れる時間を作ることで、これまでの夫婦関係を落ち着いて見直せることがあります。けなされることに慣れてしまっていると、自分がどれだけ傷ついていたのか気づきにくくなることもあります。



距離を置くことで、夫が自分の言動を振り返る可能性もあります。ただし、夫が感情的になりやすい場合や、別居を伝えることで危険がある場合は、事前に家族や専門家へ相談し、安全を確保してから行動しましょう。



人前で妻をけなす夫と離婚はできる？

夫が人前で妻をけなす発言が続き、何度伝えても改善されない場合、これ以上一緒に生活を続けるのは難しいと感じることもあるでしょう。



人前で妻をけなす夫と離婚できるかどうかは、夫婦で合意できるか、話し合いができるか、発言の内容や頻度がどの程度かによって変わります。



離婚を望む場合に知っておきたいポイントは次のとおりです。



・夫婦で合意できれば離婚はできる



夫婦で離婚に合意できる場合は、協議離婚を進めることができます。



ただ、妻を傷つけている自覚がない夫は、離婚を切り出してもすぐには応じないことがあります。「冗談だった」「そんなことで離婚するのか」などと受け止められ、妻のつらさを理解してもらえないケースもあるでしょう。



日ごろから夫のひどい言動を受けていると、それが当たり前のようになり、自分がどれほどつらい状況に置かれているのか分かりにくくなることもあります。離婚するかどうか迷っている段階でも、夫の言動や自分の気持ちを一度整理してみることが大切です。



・合意できない場合は離婚調停を検討する



夫婦の話し合いで離婚に合意できない場合や、夫と冷静に話し合うことが難しい場合は、家庭裁判所の離婚調停を利用する方法があります。



離婚調停では、離婚そのものだけでなく、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料なども一緒に話し合うことが可能です。



調停委員を介して話し合いを進めるため、夫婦だけで直接話すよりも冷静に状況を伝えやすくなる場合があります。



夫が離婚に応じない場合でも、すぐに諦める必要はありません。夫婦だけで話し合うのが難しいときは、調停という手続きがあることも知っておきましょう。



・不安がある場合は弁護士に相談する



夫と直接離婚について話すことに強い不安がある場合や、夫が話し合いに応じない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。



弁護士に相談すると、自分の状況で離婚を進められる可能性があるのか、どのような準備が必要なのかを確認しやすくなります。これまでの言動をメモなどで残している場合は、相談時に持参すると状況を説明しやすいでしょう。



また、離婚協議や調停の進め方について助言を受けることで、夫と直接話す負担を減らせる場合もあります。心身が疲弊しきってしまう前に、専門家の力を借りながら今後の選択肢を整理していきましょう。



~丸の内ソレイユ法律事務所のコメント~



日ごろから夫のひどい言動を受けている妻は、それが当たり前のことになってしまい、いかにひどい仕打ちを受けているかに気が付かないこともよくあります。弁護士への相談の中で、自分自身が置かれている状況を改めて認識することもできるでしょう。



また離婚協議を弁護士に依頼すれば、直接夫と離婚についての話をせずに済むので、夫と話すことに恐怖心のある方も安心です。



人前で妻をけなす夫に関するよくある質問

人前で妻をけなす夫について、よくある質問を紹介します。



夫の発言が冗談なのか、モラハラの可能性があるのか、自分では判断しにくいこともあるでしょう。ここでは、悩みやすいポイントを整理します。



Q.夫が冗談だと言えばモラハラにはなりませんか？



夫が冗談のつもりで言っていたとしても、妻が傷ついていて、同じような発言が繰り返されている場合は注意が必要です。



モラハラかどうかは、夫に悪気があるかどうかだけで決まるものではありません。人格を否定する言葉や、見下すような言葉、人前で恥をかかせるような発言が続いている場合は、モラハラにあたる可能性があります。「冗談だから我慢しなければいけない」と考えず、自分がつらいと感じていることを大切にしましょう。



Q.やめてほしいと伝えても変わらない場合はどうすればいいですか？



やめてほしいと伝えても夫が変わらない場合は、無理に夫婦だけで解決しようとしないことも大切です。夫が自分の発言を軽く考えている場合、何度伝えても「気にしすぎ」「冗談なのに」と受け止められることがあります。そのようなときは、言われた内容や日時をメモしておき、信頼できる人や相談窓口に話してみましょう。



夫が怒鳴る、責める、無視するなどの反応をする場合は、無理に説得しようとせず、自分の心身の安全を優先してください。



Q.人前で妻をけなす夫と離婚を考えてもよいですか？



人前でけなされることが続き、心身に負担を感じているなら、離婚を考えること自体はおかしなことではありません。



ただし、すぐに結論を出す必要はありません。まずは、夫のどのような言葉に傷ついているのか、今後も夫婦関係を続けたいのか、距離を置きたいのかを整理してみましょう。



離婚を具体的に考える場合は、生活費や住まい、子どものこと、財産分与なども関係してきます。不安がある場合は、一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談しながら進めると安心です。



人前で妻をけなす夫に悩んだら一人で抱え込まないようにしましょう！

ここまで、人前で妻をけなす夫の心理や、モラハラにあたる可能性、対処法について解説しました。



夫は軽い冗談や謙遜のつもりで言っている場合もありますが、妻が傷ついているなら、そのまま我慢し続ける必要はありません。特に、人格を否定する言葉や見下すような発言が繰り返されている場合は、モラハラの可能性も考えられます。



夫に人前でけなされることが続くと、嫌な気持ちになる自分が我慢が足りないのかも、と考えてしまうこともあります。



しかし、つらさを一人で抱え続ける必要はありません。夫婦関係を続けるにしても、距離を置くにしても、離婚を考えるにしても、まずは自分の気持ちと状況を落ち着いて見つめ直すことが大切です。不安がある場合は、信頼できる人や専門家に相談しながら今後のことを考えていきましょう。



◆監修者 : 丸の内ソレイユ法律事務所



2009年の事務所開設以来、女性側の離婚・男女問題の解決に注力。年間700件以上、累計5000件以上の相談実績があり、多様な離婚のノウハウを蓄積。



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