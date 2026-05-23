◆なぜ「やりがい」を求める人は危険なのか？

ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか？ そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

「仕事にやりがいはいらない」理由

今日は「仕事にやりがいはいらない」というお話です。

「えっ、仕事にはやりがいがあったほうがいいんじゃないの？」と驚かれる方がいるかもしれません。しかし、「今の仕事にはやりがいがないんです」とこぼす人は、やりがいを求めて次々と職場を変えようとする傾向があります。

実は、先にやりがいを求めて仕事を探すと、長続きしません。なぜなら、どんな仕事でもやりがいは次第に消えてしまう可能性が高いからです。

「やりがい」の正体は「過剰な期待」である

仕事のやりがいが失われてしまうのには、大きく2つの理由があります。

● 期待していたものと違ったというギャップ

● 仕事に慣れ、当たり前の日常になることで生じる退屈さ

つまり、やりがいとは「仕事に対する期待」そのものなのです。仕事に過剰な期待を持ちすぎているからこそ、「やりがいがあるかないか」で仕事を判断してしまいます。人間関係でも仕事でも、過剰に期待をするとたいていうまくいきません。

仕事に期待しすぎてうまくいかなくなるくらいなら、最初から「やりがいなんてないほうがいい」と私は思っています。

仕事の本来の目的は「毎日続けられること」

そもそも仕事とは、お給料をもらいながら「毎日続けられること」が一番大切です。私たちの日常の一部として、無理なくこなせるかが大前提なのです。

実は、やりがいには「期待からくるやりがい」と「期待のないやりがい」の2種類があります。本当に尊いのは後者です。

毎日淡々と仕事をこなす中で、ふと「あ、これっていいな」と感じるもの。どんな仕事であれ、そこに需要があり、あなたが働き続けているのなら、それは立派に社会貢献をしている証拠です。あなたは社会から「必要な人間」とされているのです。

「やりがい、やりがい」と追い求めていると、仕事が続かなくなり、次第に自信を失って行き場をなくしてしまいます。まずは今の仕事が「続けられるかどうか」を何よりも重視してください。

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