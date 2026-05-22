¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ½¸·ë¤Î¥Ð¥Ã¥·¥å¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤òÈ¯É½¡Ä7·î¾å½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡5·î22Æü¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥³ー¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·¥åー¥º¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤Ï7·î¾å½Ü¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß1Ëü8480±ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥åー¥º¤ÏÀï½Ñ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ìー¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¸½Âå¤Î¥×¥ìー¥äー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥Ê¥¤¥¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Â¿¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÂ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¿È¯¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ÞÀèÉôÊ¬¤È¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤Î2¼ï¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿Æ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃåÃÏ»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÊÝ¸îÀÇ½¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥ê¥à¤Ç¥íー¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Â¤È¥³ー¥È¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¤è¤ê¥³ー¥È¤ò¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÆ§¤à´¶³Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥·¥å¥í¥ó3.0¥¥ã¥ê¥¢¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤µ¤ÈÈ¿È¯À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤Ë¤è¤ëÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹µ»½Ñ¤äÍ¥¤ì¤¿ÄÌµ¤À¤ä¶¯ÅÙ¤ò¤â¤ÄÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ä¥·¥åー¥º¤Ø¤ÎÄÉµá¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó¥·¥Ë¥¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë&¥¹¥Ýー¥ÄÃ´Åö¤Î¥ì¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ê¥¿ー¥ó¤Î¼Â¸½¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥ºー¥àX¤È¥¨¥¢ ¥ºー¥à¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÝÎ©¤Ä°ìÂ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥×¥ìー¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ï¡ÖBaltic Blue¡×¡¢¡ÖVolt¡×¡¢¡ÖHyper Punch¡×¤Î3¿§¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢7·î¾å½Ü¤Ë¥Ê¥¤¥¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ÎWorld of flight¡Ê¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÈÎÇäÅ¹¡Ë¤ª¤è¤Ó°ìÉôÈÎÇäÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥çー¥À¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×