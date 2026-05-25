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YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【世界経済】エルニーニョでさらにインフレが深刻化する可能性！食糧問題、水不足、そして物流にも影響する可能性」を公開した。動画では、発生が予想されるエルニーニョ現象の概要と、それが世界的なインフレを「さらに深刻にする可能性」について詳しく解説している。



動画の冒頭、モハP氏はエルニーニョ現象を「太平洋赤道付近の南米側の海面水温が平均より高くなって、その状況が1年程度続く現象」と定義する。今年は海面水温が平年より2度高くなる「スーパーエルニーニョ」の発生も危惧されており、世界経済への多大な影響が懸念されると述べる。



具体的な影響として、第一に食糧問題が挙げられた。過去の発生時には、インドで干ばつによる深刻な不作が起き、トマトの価格が高騰した。「トマトを運ぶトラックが強盗に襲われた」り、輸送に警備会社が必要になるほどの事態に陥ったという。また、米の輸出制限も行われ、中東やアフリカの食糧価格に波及し、「消費者物価指数を大きく押し上げる」要因になったと説明する。



第二に、水不足による電力危機と物流の停滞である。東南アジアや南米など、水力発電の割合が高い新興国では、渇水で電力供給が滞る一方で、気温上昇による電力需要が急増し、輪番停電に追い込まれるケースがある。さらに、海面より高い位置にある人工湖の水位を利用して船を昇降させるパナマ運河でも、水不足によって「航行する船舶の量を制限する」事態となり、物流コストが大きく跳ね上がるメカニズムを解説した。



また、日本への影響については、従来は冷夏になりやすいとされていたが、2000年以降は夏場が高温になることも多く、「エルニーニョ現象で冷夏っていう傾向は、近年はなくなってきている」と指摘した。



動画の終盤でモハP氏は、気候変動による農作物のダメージが、すでに発生している中東の供給ショックに「追い討ちをかける」と警鐘を鳴らす。気象現象が単なる天候の変化にとどまらず、エネルギーや食糧の供給網を直撃し、世界経済を揺るがす深刻なリスクになり得る実態を学べる内容となっている。